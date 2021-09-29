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Özer Hurmacı kimdir? Özer Hurmacı'nın kariyeri ve eşiyle ilgili bilgiler

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Özer Hurmacı kimdir Özer Hurmacının kariyeri ve eşiyle ilgili bilgiler

Özer Hurmacı ve eşinin boşanma davasıyla ilgili iddialar magazin gündeminin en çok konuşulan konularından biri oldu. Mihriban Hurmacı, "Astroloji haritasına baktırıp onu aldattığımı söylüyor" diyerek kendisine boşanma davası açan futbolcu eşi Özer Hurmacı’ya karşı dava açtı. Haberler ardından Özer Hurmacı’nın kariyer ve eşiyle ilgili bilgiler merak ediliyor. Peki, Özer Hurmacı kimdir? Özer Hurmacı'nın kariyeri ve eşiyle ilgili bilgiler

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Bir dönem Fenerbahçe, Trabzonspor ve Bursaspor’da top koşturan Özer Hurmacı, 2015’te Mihriban Hurmacı’yla evlenmişti. Özer Hurmacı geçtiğimiz günlerde İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak, 6 yıllık eşi ve 3 çocuğunun annesi Mihriban Hurmacı’ya evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle çekişmeli boşanma davası açtı. 2007-2008 sezonu ortasında, Galatasaray'la sezon sonu için anlaşmış ancak daha sonra Galatasaray'ın, sözleşme şartlarını yerine getirmemesi üzerine protokolü iptal edilmişti.

Alman-Türk futbolcu Özer Hurmacı 20 Kasım 1986 tarihinde dünyaya geldi. 2004-2005 sezonunda Ankaraspor altyapısın da oyndı. 2007-2008 sezonu ortasında, Galatasaray'la sezon sonu için anlaşmış ancak daha sonra Galatasaray'ın, sözleşme şartlarını yerine getirmemesi üzerine protokolü iptal edilmişti.

Ankaraspor 2004-2005 sezonunda Ankaraspor altyapısın da oynamıştır. PAF Liginde 24 maçta 5 gol atmıştır. Ertesi sezon kiralık olarak gönderilmiş bir sezon sonra Ankaraspor'a geri dönmüştür. Ankaraspor formasıyla 3 sezon Süper Lig'de mücadele vermiş 69 maçta 5 gol atmıştır.

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Keçiörengücü

2005-2006 sezonunda Ankaraspor'dan kiralanmıştır. Bir sezon Keçiörengücü'nde oynayan futbolcu diğer sezon Ankaraspor'a geri dönmüştür. Keçiörengücü'nde 27 maç oynamış ve 3 gol atmıştır.

Fenerbahçe

15 Haziran 2009 tarihinde Fenerbahçe Spor Kulübü'nün resmi internet sayfasında Fenerbahçe (futbol takımı) kadrosuna transfer olduğu bildirildi. 22 Haziran 2009 tarihinde Fenerbahçe Spor Kulübü ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.Fenerbahçe forması altındaki ilk gollerini 23 Aralık 2009 tarihinde oynanan Türkiye Kupası grup maçında Altay takımına karşı atmıştır. Süper Lig'deki ilk golünü Denizlispor'a karşı atmıştır.2011-12 sezonunda ise Mersin İdman Yurdu'na 45 metreden bir gol atmış ve gol yılın golü seçilmiştir.

Kasımpaşa

Özer 27 Ağustos 2012'de Fenerbahçe ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshetmiş ve Kasımpaşa'ya transfer olmuştur.

1 Kasım tarihinde ise bu takımla ilk Türkiye Kupası maçında Kocaelispor karşısında çıkmıştır ve 2 asist yapmıştır. Sezon boyunca Süper Lig'de 27 maça çıkan Özer, 6 gol atmış ve 2 asist yapmıştır. Türkiye Kupası'nda ise 2 maça çıkan Özer bir gol atmış ve 2 asist yapmıştır. 2013-14 sezonu başında ise Trabzonspor gündemine gelen oyuncu takımında kalmıştır. Sezon başında Ryan Babel, Ezequiel Scarione ve Sanharib Malki gibi oyuncuları kadrosuna katan takımda ilk 3 hafta aralıksız şans bulmuş ancak 4.haftadan 7.haftaya kadar sakatlığı nedeniyle forma giyememiştir. 8. hafta sahalara Gençlerbirliği maçının bitimine 7 dakika kala dönmüştür. Ancak bu maçın ardından takımda düşünülmeyen Özer, kadro dışı bırakılmıştır.

Trabzonspor

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24 Nisan 2016 tarihinde Trabzon'da oynanan ve yaşanan olaylar nedeniyle yarıda kalan Fenerbahçe maçından sonra kendisi ve 5 futbolcuyla birlikte kadro dışı bırakıldı. Daha sonra alacakları nedeniyle TFF'ye başvuran futbolcu, 24.08.2016 tarihinde sözleşmesini tek taraflı feshetti.

Akhisar Belediyespor

Trabzonspor'dan ayrılan futbolcu transfer sezonunun son gününde Süper Lig ekiplerinden Akhisarspor ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Millî takım kariyeri

2005 yılında 2 kez U-20 formasını giymiştir. 2006-2008 yılları arasında ise U-21 formasını 18 kere giymiş ve 1 gol kaydetmiştir. 2007 yılında ise Fatih Terim tarafından 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası grup elemesi maçı olan Türkiye-Norveç maçında A Milli formayı ilk kez giyme hakkını kazanmıştır. Avrupa 2012 grup eleme maçları kadrosuna dahil edilmiştir.

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