Özel hayatları dillere düştü: Sevgilisinin hamile olduğunu anlayamadı, şişmanlıyor sandı

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Tıpkı Gizele Bündchen, eski kocası Tom Brady ve onun hamileyken terk ettiği eski sevgilisi Bridget Moynahan'ın olduğu gibi.

Bir döneme damgasını vuran bu aşk üçgeni, geçtiğimiz günlerde bir TV kanalında yayınlanan bir şaka programında konu edildi.

Olayın tam ortasında yer alan Tom Brady her ne kadar gülse de üçgenin kadın tarafları Bündchen ile Moynahan, konuşulanlardan çok da memnun olmadı.

Gelin bir bakalım neler olduğuna....

Önce kısa bir hatırlatma. Tom Brady ile Bridget Moynahan, 2004 yılında bir ilişkiye başladılar. Bu ilişki sırasında Moynahan, hamile kaldı.

Fakat tam bu sırada Brady, dönemin en gözde modellerinden biri olan Gisele Bündchen ile tanıştı. Gönlü ona kaydı. Sonra da hamile sevgilisini yüzüstü bırakıp Bündchen ile evlendi. İşte TV programına konu olan şakalar da bununla ilgiliydi.

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İşte söz konusu şaka ve eğlence programında artık her açısı tarihe karışan bu aşk üçgeninin taraflarından Tom Brady yer aldı.

O program epey kalabalık bir seyirci grubunu güldürdü ama aynı durum Moynahan ve Bündchen için söz konusu değil.

Hamileyken, karnında bebeğini taşıdığı sevgilisi tarafından terk edilen Moynahan, olayı bilenlere çok anlamlı gelen bir paylaşım yaptı.

Oyuncu " Sadık insanlar bu konuyu ciddiye alır. Çünkü onlar böyle bir şeyi asla yapmazlar" yazılı bir paylaşım yaptı sosyal medya hesabından.

Brady'nin her türlü espriye katlanmak durumunda kaldığı programda en çok dikkat çeken "şaka"lardan birini de komedyen Nikki Glaser yaptı.

Tom Brady'ye Glaser: " Tom sen harika bir oyuncusun... Çok uzun süre oynadın. Emekli oldun, sonra geri geldin, sonra tekrar emekli oldun" diye seslendi.

Sonra da Tom Brady'nin, o dönemde birlikte olduğu Bridget Moynahan'ın hamile olduğunu fark etmemiş olabileceğini ekledi: "Adil olmak gerekirse onun hamile olduğunu bilmiyordu. Sadece şişmanladığını sanıyordu."

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Bu arada küçük bir hatırlatma. Tom Brady, top model Gisele Bündchen ile evlendi. Ama 2007 yılında Moynahan'dan bir erkek çocuk sahibi oldu. Bündchen ile evliliğinden de biri kız diğeri erkek iki çocuğu dünyaya geldi.

Başlarda zor olsa da Bündchen de kocasının eski sevgilisinden dünyaya gelen oğlunu "Bonus çocuk" diye severek onu bağrına bastı. Hatta ilerleyen zamanda kendisi uğruna karnında bebeğiyle ortada kalan Mohnayan ile de belirli bir düzeyde iletişim kurabildi.

Bu arada Gisele Bündchen de eski evliliğinin böyle şaka konusu olmasından hoşlanmadı yakınlarının açıklamasına göre.

People dergisine konuşan bir kaynak, 43 yaşındaki Bündchen'in bu şakalar yüzünden hayal kırıklığına uğradığını belirtti.

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Şu sıralar jiu jitsu hocası Joacquim Valente ile aşk yaşayan Bünchnen'in hayattaki önceliğinin çocukları olduğunu belirten kaynak "Çocuklar da bu sorumsuz yayından etkilendiler" diye konuştu.

Brady ve onun hamileyken terk ettiği Moynahan, oğullarını birlikte büyütüyor.