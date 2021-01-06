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Haber Giriş: 06.01.2021 - 09:07 | Son Güncelleme:

Özcan Deniz’in paylaşılamayan evi az daha yanacaktı!

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Özcan Deniz’in paylaşılamayan evi az daha yanacaktı!
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Özcan Deniz’in eski eşi Feyza Aktan’ı “Evimi gasp etti” diyerek mahkemeye verdiği ev, yanmaktan son anda kurtarıldı.

Özcan Deniz, Feyza Aktan ile 2018’de evlenmiş, 15 ay sonra tek celsede boşanmıştı. Şarkıcı, mahkeme kararına rağmen Zekeriyaköy’deki evinden çıkmayan eski eşi hakkında geçen kasımda suç duyurusunda bulunmuştu.

Feyza Aktan önceki gece evin kış bahçesinde geç saatlere kadar oturdu. Yatarken ısıtıcıları açık unuttu.

Koltuklar alev alınca komşular itfaiye çağırdı. Yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Özcan Deniz’in paylaşılamayan evi az daha yanacaktı

Özcan Deniz 2018’de evlendiği oğlu Kuzey’in annesi Feyza Aktan’dan Haziran 2019’da boşanmıştı. Hemen ardından birlikte tatile çıkınca barıştıkları söylenmişti. Ama sonrasında Feyza Aktan, evliyken yaşadıkları evden çıkmayınca, Özcan Deniz de gasp iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

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