Ozan Güven ile Deniz Bulutsuz'un 'darp' davasında ikinci duruşma görüldü: Yakası kan içindeydi!

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İSTANBUL 58. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Deniz Bulutsuz, annesi Şebnem Bulutsuz ve arkadaşlarıyla birlikte geldi. Ozan Güven’i ise avukatları temsil etti. Tanıkların dinlendiği duruşmada, Bulutsuz’un ortağı Erdem Lütfü söz alarak, “Sabaha karşı 04.00’te Deniz beni aradı. Sesi ağlamaklı geliyordu. 20 dakika sonra Ozan’ın şoförüyle evime geldi. Tişörtünün yakası tamamen kan olmuştu. Gözünün yan tarafında da tamamen şişlik vardı. Gözüne kan oturmuştu. Titriyor ve ağlıyordu. Sürekli, ‘Ozan beni öldürecek’ diyordu. Hastaneye gitme teklifimi şokta olduğu için reddetti” dedi.

‘KAVGA DUYMADIM’



Duruşmada dinlenen Ozan Güven’in tanığı Murat Canbulat ise, olay gecesi evde gürültü duymadığını söyledi: “Ozan Bey kapıyı açmadan önce ses duymadım. Kapı açıldığında taraflar tartışıyordu. Deniz Hanım’ın darp edildiğini ya da yalınayak olduğunu fark etmedim” dedi. O sırada söz alan Deniz Bulutsuz ise, “Defalarca evin içinde kapı ve cam arasında koşturarak ‘Beni öldürmeye çalışıyor’ diye bağırdım. Pencere kapalı da olsa bu bağırışlarımı evin dışındaki bir insanın duymaması mümkün değildir. Sokaktan bile sesimin duyulması gerekirdi” dedi. Mahkeme, diğer tanıkların dinlenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

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KARŞILIKLI ŞİKAYETÇİ OLDULAR

OZAN Güven aleyhine yürütülen soruşturmayı tamamlayan ve iddianame hazırlayan başsavcılık, ‘hakaret, cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve kasten yaralama’ suçlarından 13,5 yıl hapis cezasına çarptırılmasını talep etmişti. Bulutsuz’un ‘şüpheli’, Güven’in de ‘müşteki’ olduğu ‘basit yaralama’ dosyası ise uzlaştırma bürosuna gönderilmişti. Güven’in uzlaşmaması üzerine Bulutsuz hakkında ‘basit yaralama’ suçundan 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.