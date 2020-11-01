Oyuncu Tuvana Türkay duyurdu: COVID19 testim negatif!
Geçtiğimiz haftalarda Londra'ya giden oyuncu Tuvana Türkay, koronavirüse yakalandı. 16 gün karantinada kalan oyuncu hastalığı yendiğini açıkladı.
Oyuncu Tuvana Türkay, yeni bir aşka yelken açmıştı. Gönlünü iş insanı Erdem Özün'e kaptıran 30 yaşındaki Türkay, 15 gün önce Londra'da yaşayan sevgilisinin yanına gitmişti.
Yurtdışı tatilinin ardından İstanbul'a dönen Türkay, iş nedeniyle bulunduğu kalabalık ortamdan ayrıldıktan sonra ateş ve öksürük şikayetiyle hastaneye başvurdu.
Koronavirüs test sonucu pozitif çıkan güzel oyuncunun evde tedavisi başladı. Tuvana Türkay, 16 günlük karantinanın ve tedavisinin ardından Covid-19 testinin negatife döndüğünü duyurdu.
Instagram hesabından açıklama yapan Türkay, "Herkese merhaba. Covid atlattım. 16 gündür evdeyim ve yapılan testler sonucu artık negatif olduğum belli. İmmün plazma tedavisi için kan bağışında bulunmak isterim. Kan Grubu A RH (+). İhtiyacı olanlar mesaj atabilirler. Sevgiler" dedi.
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