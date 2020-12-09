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Haber Giriş: 09.12.2020 - 08:06 | Son Güncelleme:

Oyuncu Taner Barlas eşi Gülşah Kıray boşandı

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
Oyuncu Taner Barlas eşi Gülşah Kıray boşandı
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Tiyatro ve sinema oyuncusu Taner Barlas ile 5 yıl önce evlendiği Gülşah Kıray’ın evliliği tek celsede bitti.

73 yaşındaki oyuncunun dilekçesinde, “Taraflar arasında görülen uyumsuzluklar birlikte yaşamalarını imkansız hale getirmektedir. Evlilik birliğinden beklenen sevgi ve saygı ortadan kalkmıştır. Tarafların şiddetli geçimsizlik nedeniyle anlaşmalı olarak boşanmalarını talep ediyoruz” denildi. Taraflar mahkemeye bir de anlaşmalı boşanma protokolü sunup birbirlerinden hiçbir talepte bulunmadı. Yaklaşık 5 dakika süren duruşmada çift, anlaşmalı olarak boşandı.

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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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