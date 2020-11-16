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Haber Giriş: 16.11.2020 - 13:02 | Son Güncelleme:

Oyuncu Özge Özder bebeğinin cinsiyetini açıkladı

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Şarkıcı Sinan Güleryüz ile 2018 yılında nikah masasına oturan oyuncu Özge Özder, annelik heyecanı yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde hamile olduğunu duyuran 42 yaşındaki Özder, bebeğini kucağına almak için gün sayıyor.

Ünlü oyuncu, önceki gün yakın dostları ile bir araya geldi, cinsiyet partisi düzenledi. Özge Özder, o anları sosyal medya hesabından yayınlayarak kızı olacağını duyurdu. 

Özder, eşi Sinan Güleryüz ile çekilen karelerini paylaşarak altına şu notu düştü:

İnsan hayatında nadir yakalanan anlardan biri işte bu anlar... Canım Pelin Akil'in gözünden ölümsüzleşmiş ne mutlu bana. Bahar ayı geçip gitmeden, o son güneşli günde yanımızda olarak ne çok mutlu ettiniz can dostlarım, bilemezsiniz.

Başından beri "Kız mı, erkek mi?" diye soran herkese en tatlı şekilde cevap verdiğimiz bugünün tüm anılarının kayıtlı olması benim için en büyük hediye.

Oyuncu Özge Özder bebeğinin cinsiyetini açıkladı


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