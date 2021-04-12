MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriOyuncu Gülçin Santırcıoğlu’nun babası hayatını kaybetti.
GeriMagazin Oyuncu Gülçin Santırcıoğlu’nun babası hayatını kaybetti.
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Magazin
Haber Giriş: 12.04.2021 - 10:38 | Son Güncelleme:

Oyuncu Gülçin Santırcıoğlu’nun babası hayatını kaybetti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Oyuncu Gülçin Santırcıoğlu’nun babası hayatını kaybetti.

Ünlü oyuncunun 69 yaşındaki babası İbrahim Santırcıoğlu, bir süredir kalça kırılması nedeniyle tedavi görüyordu. Santırcıoğlu, tedavi sürecinde kalbinde oluşan komplikasyondan dolayı dün akşam saatlerinde kalbinin durmasıyla hayatını kaybetti.

Gelen haberle büyük bir acı yaşayan Gülçin Santırcıoğlu İzmir’de yaşayan babasına son görevini yerine getirmek için yola çıktı. Sevenlerinin başsağlığı mesajlarına dönüş yapamayan oyuncunun hayli üzgün olduğu yakınları tarafından alınan bilgiler arasında. Abdullah Bulut Menajerlik sayfasından yapılan açıklamada “Oyuncumuz Gülçin Santırcıoğlu’nun babası İbrahim Santırcıoğlu’nu 10 Nisan 2021 günü kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisine Allah’tan rahmet yakınlarına ve ailesine başsağlığı dileriz.” ifadelerine yer verildi.  Ünlü oyuncunun babası bugün defnedilecek.

 

 

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi