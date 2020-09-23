Oyuncu Didem Balçın uyardı: Sakın para göndermeyin!

Kendi adına açılan bu tarz feyk hesaplardan mesaj atılarak para istendiğini öğrenen ünlü oyuncu, sosyal medyada durumu ifşa etti: "Mağduriyet yaşanmaması adına bilginiz olsun. Bu hesabın insanlardan para istediğini öğrendim. Lütfen itibar etmeyiniz."

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