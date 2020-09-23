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Oyuncu Didem Balçın uyardı: Sakın para göndermeyin!
ATV dizisi Kuruluş Osman'da 'Selcan Hatun' karakterini canlandıran Balçın, kendisi adına açılan sahte hesaplara isyan etti.
Kendi adına açılan bu tarz feyk hesaplardan mesaj atılarak para istendiğini öğrenen ünlü oyuncu, sosyal medyada durumu ifşa etti: "Mağduriyet yaşanmaması adına bilginiz olsun. Bu hesabın insanlardan para istediğini öğrendim. Lütfen itibar etmeyiniz."
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