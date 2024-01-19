Onu göğsüme yatırdığımda kendi bedenimle barıştım: Ünlü yıldızın hastalığının ilacı biricik kızı

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Tıpkı kendisinden daha önce bu hastalığa yakalanan meslektaşı gibi MS hastalığı konusunda da farkındalık yaratan bir sözcü haline dönüştü Applegate.

Ama sanmayın ki bu onun karşılaştığı tek büyük sağlık sorunu. Applegate, daha önce de iki kez kansere yakalandı. İki memesini de aldırmak zorunda kaldı. Sonra da geçirdiği bir operasyonla yumurtalıklarına veda etti yıldız.

Özetle kariyeri gayet iyi bir durumda ilerlerken sağlığıyla ilgili konularda hep sınavlardan geçti ünlü oyuncu. Ama bütün bu zorluklar içinde onu sevgisiyle tedavi eden ona destek olan biri var hayatında...

O ÖNEMLİ TÖRENDE DE KIZI YANINDAYDI

Geçen hafta düzenlenen Emmy Ödülleri törenine de kendisiyle birlikte katılan 12 yaşındaki kızı Sadie Grace LeNoble.

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Doğduğu günden beri annesinin hayatını güzelleştiren, ona yaşama tutkusu aşılayan Sadie Grace, ödül gecesinde de annesinin hemen yanı başındaydı. Küçük kız törene katılan diğer ünlü yıldızlar kadar dikkat çekti. Onunla ilgili en çarpıcı ayrıntı ise annesine ikizi kadar benzemesiydi.

Bu arada hemen hatırlatalım, Sadie Grace, Christina Applegate'in Martyn LeNoble ile yaptığı kısa ömürlü evlilikten dünyaya geldi.

ONUN DOĞUMUYLA ÜNLÜ YILDIZIN HAYATI DEĞİŞTİ

2010 yılında Sevgililer Günü'nde nişanlandıklarını açıklayan Applegate ile LeNoble, kısa süre sonra da bir bebekleri olacağını duyurdu.

Sonunda 2011 yılının ocak ayında Sadie Grace dünyaya gözlerini açtı. Onun doğumu da Applegate'in hayatını değiştiren bir dönüm noktası oldu.

Oyuncu, anne olduktan sonra People dergisine verdiği bir röportajda "Çocuğumu seviyorum. Mümkün olduğunu bildiğimden daha büyük bir sevgi bu. Manevi bir sevgi. Onu gerçekten seviyorum" diye anlatmıştı duygularını.



Christina Applegate çok uzun süredir ciddi sağlık sorunlarıyla boğuşuyor. Önce meme kanserine yakalandı. Ardından yumurtalıklarını aldırmak zorunda kaldı.

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Son olarak da MS hastalığıyla savaşıyor. Ama bütün bu zorluklar içinde yine de kendisinden çok kızı Sadie Grace'i düşünüyor her zaman. Tıpkı bütün anneler gibi.

KENDİ SAĞLIĞI BİLE İKİNCİ PLANDA

Kendi deyimiyle önceliği kendi sağlığı bile değil. Oyuncunun hayatının odağında her zaman Sadie Grace yer alıyor.



Bu durumu da "Bu dünyadaki en önemli kişi benim kızım" sözleriyle ifade etti Applegate. Hollywood'daki ünlü Şöhretler Kaldırımı'nda kendi adını taşıyan yıldızın açılış töreninde bütün dünyaya haykırdı.

O gün yaptığı teşekkür konuşmasında tüm seyircilerin önünde kızına şöyle seslendi: " Sen benim için bildiğinden çok daha fazlasısın. Sen çok güzel, kibar, sevgi dolu, akıllı ve ilginçsin. Her gün uyanıp seni okuluna götürebildiğim için çok mutluyum. Sen benim her şeyimsin. Tüm bu süreçte yanımda durduğun için teşekkür ederim."

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Aslına bakılırsa Christina Applegate'in kızı Sadie Grace'i böyle tanımlaması öncelikle annelik duygusundan.

KANSERİ YENDİKTEN SONRA KIZINI DOĞURDU

Ama bunun gerisinde daha farklı ayrıntılar da var. Çünkü 2011 yılında dünyaya gelen Sadie Grace, ünlü oyuncunun atlattığı ciddi hastalıktan sonra iyileşmesine de yardımcı oldu.

Applegate meme kanserine karşı ilk büyük savaşını 2008 yılında vermişti yani kızının dünyaya gelmesinden üç yıl önce. O dönemde iki memesini de aldırmak zorunda kalmıştı.



İşte yaşadığı bütün bu zorlukların ardından anne oldu Applegate. O dönemde verdiği bir röportajda şöyle konuşmuştu yıldız: " Şimdi artık ben bir anneyim. Beni çok çeşitli yollardan iyileştirdi. Hayatımı çok daha iyi bir hale getirdi. Sanki tüm ruhumu açtı."



Christine Applegate, kızı daha küçükken katıldığı Ellen DeGeneres'in programında da Sadie Grace'in doğumunun, kendi bedeniyle barışmasını sağladığını söylemişti.

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'ONU GÖĞSÜME YATIRDIĞIMDA BEDENİMLE BARIŞTIM'

Bir hatırlayalım o dönemdeki sözlerini: " Yeni dğan kızımı göğsüme yatırdığımda bu benim bedenimle ilişkimi de onardı."

Bir kez daha hatırlatalım ki Applegate, kızını doğurmadan 3 yıl önce kanser yüzünden iki memesini de aldırmıştı.

Bu da onda bir tür travma yaratmış ve bedeniyle ilişkisini zedelemişti. Fakat kızının doğumuyla bu sorunu da çözmüş oldu ünlü oyuncu.

DİZİ SETLERİNDE BÜYÜDÜ

Christina Applegate ile Martyn LeNoble'ın kızı Sadie Grace, anne ve babasının mesleği gereği küçük yaşlarından itibaren dizi setlerinde büyüdü.

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Küçüklüğünün bir bölümünü annesinin oynadığı, babasının da müziklerini hazırladığı Up All Night adlı dizinin setinde geçirdi.

Applegate o dönemi şöyle anlattı bir röportajında: "Kızımı yanımda götüremediğim sürece çalışamayacağımı düşünüyordum. Bu yüzden bana bir oda ayırmak zorunda kaldılar. Orada kızımın oyuncakları ve yatağı vardı. Gerektiği zaman orada vakit geçiriyordu."

ANNESİNİN ÜNLÜ OLDUĞUNU OKUL ARKADAŞINDAN ÖĞRENDİ

Sadie Grace, küçük yaşlarda anne ve babasının ne kadar ünlü olduğunu bilmiyordu. Fakat ilerleyen zamanda öğrendi elbette. Yedi yaşına geldiğinde annesinin ünlü bir oyuncu olduğunun farkına vardı.

Bu konuda ona okuldaki arkadaşları aydınlattı. Applegate'in anlattığına göre bir gün okulda bir arkadaşı Sadie Grace'e "Senin annen çok ünlü" dedi.

Sadie Grace önce bunu anlamadı ama sonra gidip Applegate'e ünlü olmanın ne anlama geldiğini sordu.

Yıldız da kızına durumu onun anlayacağı şekilde anlattı. Ünlü olmanın kötü bir durum olmadığının da altını çizdi. Bu şekilde Sadie Grace de ünlü bir annenin kızı olduğunu anlamış oldu.

Ama Applegate, kızının normal bir çocukluk yaşaması için elinden geleni yaptı. Tüm diğer anneler gibi onu okuluna götürüp getirdi. Okuldaki yöneticiler ve diğer anneler de ona herkese nasıl davranıyorlarsa öyle davrandılar.

Applegate bir röportajında bu konuda şunları söylemişti: "Okulda benim kim olduğumu pek az insan biliyordu. Görünüşüm diğer anneler gibiydi. Her zaman dağınıktık, Asla makyaj yapmıyordum."

OYUNCU OLMAK İSTİYORSA 18 YAŞINA KADAR BEKLEYECEK

Her ne kadar Sadie Grace dizi ve sinema sektöründen bir anne ve babanın kızı olsa da küçük yaşında bu türden bir meslek seçmesine izin yok.

Eğer oyuncu olmak ya da bu sektrde çalışmak isterse 18 yaşına kadar beklemesi gerekecek.

Applegate'in anlattığına göre Sadie Grace, piyano çalmayı seviyor. Şu anda da şarkıcı olmak istiyor.

Ama yine de annesine göre eğer isterse Sadie Grace 18 yaşına gelinceye kadar oyurnculuk konusunda eğitim alabilir. Ama bu konuda kariyeriyle ilgili bir adım atamaz. Oyuncunun bu konuda katı kuralları var.