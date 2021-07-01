Oyuncu Ayşegül Çınar serbest, sevgilisi Furkan Çalıkoğlu tutuklandı! Ayşegül Çınar’dan açıklama geldi

Beyoğlu’nda sevgilisi Furkan Çalıkoğlu ile kavga eden Ayşegül Çınar, ikiliyi ayırmak isteyen 7 polis ve 5 otel çalışanını yaraladı. Olayın ardından karakola götürülen ikili ifadeleri alındıktan sonra Ayşegül Çınar serbest bırakılırken, sevgilisi Furkan Çalıkoğlu, ‘Kamu güvenliğini tehlikeye sokma ve görevli memura direnme’ suçlarından tutuklandı.

“HARİTADAN YER BELİRLEYİN”

İddialara göre, gece 00.30 sıralarında Beyoğlu Karaköy'de bulunan bir otelin restoranında meydana geldi. Dizi oyuncusu Ayşegül Çınar, otelin restoranında sevgilisi Furkan Çalıkoğlu ile tartıştı. Tartışma üzerine araya restoran çalışanları girdi. Bu sırada 5 restoran çalışanı çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olaya müdahale eden 7 polis memuru da ikili tarafından çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandı. Olayın büyümesi üzerine olay yerine özel harekât ekipleri sevk edildi. Ayşegül Çınar’ın polislere, “Haritadan yer beğenin, sizi şikayet edeceğim, gazetecileri çağırıp sizi rezil edeceğim” dediği söyleniyor.

“BİZ ÖYLE İNSANLAR DEĞİLİZ”

Olayın ardından karakola götürülüp ifadeleri alındıktan sonra Ayşegül Çınar serbest bırakılırken, sevgilisi Furkan Çalıkoğlu tutuklandı. Ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Çınar açıklamasında, “Restoranda yemek yerken masamız değiştirildi. Bir anda tanımadığımız bir adam gelip Furkan’ın kafasına şişe attı ve görevliler üzerimize saldırdı. Polisin de gelmesiyle birlikte yaralanmalar oldu. Devlet memuruna zarar verebilecek insanlar değiliz. Yaralanmalar karşılıklı oldu” dedi.

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