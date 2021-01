Ünlü oyuncu ile ilgili şoke eden iddia: 'Kaburgalarını kırıp mangal yapmak istiyorum'

'KABURGALARIMI MANGAL YAPMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ'

Oyuncunun kısa bir süre ilişki yaşadığı eski kız arkadaşı "kaburgalarımı kırıp mangal yapmak ve yemek istediğini söyledi" diye konuştu. DUDUK UÇUKLATAN İDDİA

10 yıllık eşiyle evliliğini bitirme kararı aldıklarını açıklayan oyuncu Armie Hammer hakkında geçtiğimiz günlerde ortaya atılan iddialara kelimenin tam anlamıyla dudak uçuklatan yeni bir tane daha eklendi. 2010 yılında evlendiği iki çocuğunun annesi Elizabeth Chambers'ı, sosyal medya üzerinden cinsel içerikli mesajlar göndererek aldattığı ileri süren Armie Hammer'ın eski kız arkadaşı Courtney Vucekovich, oyuncu hakkında şaşırtan sözler sarf etti. KAN DONDURAN MESAJLAR

Geçtiğimiz haziran ayında Hammer ile ilişki yaşayan 34 yaşındaki Vucekovich, Hammer'ın cinsel içerikli fantezilerini kendisine de anlattığını belirterek "Bana kaburgalarımı kırıp mangal yapmak ve yemek istediğini söyledi" dedi. Genç kadın, Hammer'ın, ilişkilerinin çok erken evresinde bu sözleri sarf ettiğini de ekledi. Bu arada Armie Hammer'ın çeşitli kadınlara "kanlarını içmek istediğini" belirttiği mesajları da basına yansıdı. SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Onlar bir dönem Hollywood'un en mutlu çiftlerinden biriydi. İlk gençlik yıllarında başlayan aşklarını önce evlilik, sonra da iki çocukla taçlandıran ünlü çift, geçen yaz yaptıkları duyuruyla hayranlarını şoke etti.Ama son dönemde basına yansıyan iddialar bu şaşkınlığı daha da artırdı. İddialara göre yakışıklı oyuncu, 10 yıllık eşini sosyal medya üzerinden aldattı. Üstelik çok sayıda kadına cinsel içerikli, sınırları zorlayan mesajlar gönderdiği de ileri sürüldü. BOŞANACAKLARINI AÇIKLAMIŞLARDI

Rol aldığı Beni Adınla Çağır (Call Me By Your Name) adlı filmle kariyerinde daha da yükselen Armie Hammer ile ilgili şoke edici bir iddia ortaya atıldı. İlk gençlik yıllarında aşık olup evlenen 34 yaşındaki Armie Hammer ile 38 yaşındaki Elizabeth Chambers ile Hollywood'un mutlu çiftleri arasında gösteriliyordu. Fakat geçen yaz boşanacaklarını açıkladılar. Hammer, boşanma kararını sosyal medya sayfasında "13 yıl en iyi arkadaş, ruh eşi, partner ve ebeveyn olarak sürdürdükleri birlikteliklerini bitirme kararı verdiklerini" duyurmuştu. ŞOKE EDEN İDDİALAR

Fakat bu boşanma kararı ile ilgili şoke eden iddialar ortaya atıldı. Elizabeth Chambers'ın yakın bir arkadaşı basına, Armie Hammer'ın çok sayıda kadına cinsel içerikli mesajlar gönderdiğini ve onlarla fantezilerini gerçekleştirmek istediğini ileri sürdü. Aktörün tecavüz içereni de dahil birçok fantezisini, Instagram üzerinden direkt mesajlarla bu kadınlara anlattığını da ekledi. CHAMBERS BUNLARDAN BEZDİ

Arkadaşı, bu kadınlardan bazılarının Elizabeth Chambers'a ulaştığını, onun da anlatılanları duyunca büyük bir şaşkınlık yaşadığını da ileri sürdü. Chambers'ın bütün bunlardan bezdiği de arkadaşının iddiaları arasında. İLK OLARAK SOSYAL MEDYADA GÜNDEME GELDİ

Armie Hammer ile ilgili bu iddialar ilk olarak geçtiğimiz pazar akşamı Twitter'da gündeme geldi. Aktörün, bir Instagram sayfası üzerinden çeşitli kadınlara yazdığı ileri sürülen mesajlar, sosyal medyaya sızdırıldı. Bunların bazıları 2016 yılında, yani Hammer ile Chambers'ın evliliğinin "mutlu" bir şekilde devam ettiği düşünülen bir dönemde bazıları da 2020 yılında kaleme alınmıştı. KADINLARDAN BAZILARI CHAMBERS'A ULAŞTI

Bu mesajların ortaya çıkmasının Elizabeth Chambers için kelimenin tam bir şok olduğu da genç kadının arkadaşı tarafından basına yansıtılanlar arasında. Armie Hammer'ın cinsel içerikli mesaj gönderdiği bazı kadınların Chambers'a ulaştığı da iddia edildi. İki çocuk annesi Chambers, önceleri bunları kabul etmekte zorlansa da sonradan gerçek olduklarını anladı. Elizabeth Chambers'ın, kocasının bu iddialar ortaya çıkana kadar hiç bilmediği bu yönünü duyunca da onu bir canavar olarak görmeye başladığı da ileri sürülenler arasında. MESAJI ALAN KADININ HASTANEDE TEDAVİ GÖRDÜĞÜ İDDİA EDİLDİ

Armie Hammer hakkında ortaya atılan iddialar arasında en çarpıcı olanlardan biri de bir kadına gönderdiği "Seni yemek istiyorum" diye başlayan ve yamyam olduğunu yazdığı mesajıydı. Bu mesajı alan kadının travma geçirdiği ve psikolojik tedavi gördüğü de öne sürüldü. O SORUYA VERDİĞİ YANIT TEKRAR GÜNDEME GELDİ

Bu arada Hammer'ın geçen yılın kasım ayında bir dijital platforma verdiği röportaj da bu iddiaların ardından yeniden gündeme geldi. Hammer, o röportajda kendisine yöneltilen "Hangi tarihi kişilikle akşam yemeği yemek isterdiniz?" sorusuna Marquis de Sade diyerek yanıt vermişti. Tam adı Donatien Alphonse François le Marquis de Sade olan Fransız aristokrat ve felsefe yazarı, sert içerikli erotik yazılarıyla biliniyordu. 29 yılını hapishanede, 13 yılını akıl hastanesinde geçirdi. İDDİALAR KARŞISINDA ŞİMDİLİK SESSİZ

Armie Hammer, sosyal medyada uzun uzun konuşulan bu iddialara henüz yanıt vermedi. Hammer'ın adı geçtiğimiz ekim ayında da Rebecca adlı filmde birlikte rol aldığı Lily James ile söylentilere karışmıştı. Pursuit of Love adlı yapımda babasını canlandıran 10 yıllık evli, 4 çocuk babası 50 yaşındaki Dominic West ile kaçamağı görüntülenen İngiliz oyuncu Lily James'in, Rebecca filmindeki rol arkadaşı Armie Hammer'ın da eşinden ayrılmasına yol açtığı ileri sürülmüştü.

GİZEMLİ KADINDAN MESAJLAR

Hammer ve Chambers'ın iki çocuklu ve mutlu evliliği, yakışıklı aktörün, başrollerini Lily James ile paylaştığı Rebecca filminin çekimlerinin bitmesinden sonra tepetaklak gitmeye başlamıştı. Evliliklerindeki bu sarsıntıyı atlatmaya çalışan Hammer ve Chambers, koronavirüs karantinasını da Cayman Adaları'nda birlikte geçirdi. Fakat bu süreçte de çift evliliklerini kurtarmak bir yana bitirmeye kesin olarak karar verdi. İngiliz basınına yansıyan haberlere göre, eşi Elizabeth Chambers, Armie Hammer'ın telefonunda 'Adeline' adında gizemli bir kadından gelen tutku dolu mesajlar buldu. Lily James'in film setlerindeki program çizelgelerinde 'Adeline' ismini kullandığı da biliniyor. Bu durum da filmde birbirine aşık olan bir çifti canlandıran iki rol arkadaşı arasında tehlikeli bir yakınlaşma olduğu iddialarını güçlendiriyor. SETTE FLÖRT İDDİASI

Rebecca filminin setinde çalışanların iddialarına göre Lily James, çekimler sırasında Armie Hammer'a karşı flörtöz yaklaşımlar sergiliyordu. Tanıkların iddiasına göre Hammer da bu yaklaşıma kayıtsız kalmıyordu.İddialara göre filmin çekimlerinde Lily James, rol arkadaşına uzun ve sevgi dolu bakışlarla bakıyordu.