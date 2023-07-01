Koyu sohbet... Serenay Sarıkaya tatilde!

Haberin Devamı

Serenay Sarıkaya, 2B Prodüksiyon’un sahibi Barbaros Çıtmacı ile görüntülendi.

Yaklaşık 3 saat yeni projeler üzerine sohbet eden Sarıkaya ve Çıtmacı, daha sonra plajdan ayrıldı. (Umut ÜNVER)

Serenay Sarıkaya düzgün fiziği ve plaj stiliyle dikkat çekti.

Oyuncu arkadaşların tatil keyfi



Jessica May ve Tuğba Melis Türk önceki gün KKTC’de Lord’s Palace Hotel’de görüntülendi. Bayram tatilini Kıbrıs’ta geçiren oyuncular güneşin ve denizin tadını çıkardı.

Jessica May ve Tuğba Melis Türk plajda uzun süre birlikte vakit geçirdi.

Muhabirlerin sorularını da yanıtlayan Jessica May, “Yarın eşim Hüseyin Kara ile evlilik yıldönümümüz” dedi.

Haberin Devamı

Kültürel anlamda Türkiye’ye adapte olduğunu söyleyen oyuncu, “Bayramda babamın elini öpüp para istedim, şaşırdı. Detayını anlattığımda bu duruma bayıldı” dedi.

May, yüzme bilmediğini de söyledi: “Çünkü ilk defa 17 yaşında deniz gördüm. Şimdi yavaş yavaş öğreniyorum ve acısını çıkarıyorum.” (Sayit DURMAZ)

Bugün oryantale veda ettim

Didem Kınalı önceki akşam KKTC’de sahne aldı.

Gündüz saatlerinde otelin plajında objektife yansıyan ünlü oryantal, “Bu benim son dansım. Çok önceden alınmış bir sahneydi. Bugün itibarıyla oryantale veda ediyorum. 24 senedir sahnelerdeyim. ‘Sahneleri bırakma’ diyenler artık bana küfür ediyormuş gibi geliyor. Ağızlarına şak diye vurmak istiyorum. Kalça kemiğimde erime başladı, yüksek şekerim var çünkü” dedi.

Ünlü isim, artık sadece şarkı söyleyeceğini açıkladı.

Aile buluşması

Ebru Şahin, basketbolcu eşi Cedi Osman ve onun ailesiyle Bodrum’daki Six Senses Kaplankaya’da tatil yapıyor. Eşinin kardeşi Caner Osman’ın çocuklarıyla yakından ilgilenen ünlü oyuncu, sahil karelerini sosyal medya sayfasında paylaştı.

Haberin Devamı