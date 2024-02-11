Oysa ikisi de birbirlerini çoktan başka kollarda unutmuştu: Temmuz ayında ayrılan çiftin boşanma davası daha yeni bitti…

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Hollywood’un en güzel kadınlarından biri sayılan ve her geçen gün popülerliğini giderek artıran Sofia Vergara, 2015’te nikah masasına oturduğu oyuncu eşi Joe Manganiello'dan temmuz ayının hemen başında ayrıldı.

Hayranları birlikte verdikleri mutlu aşk pozlarına bakınca ünlü çiftin büyük bir mutluluk yaşadığı ve evliliklerinin de pürüzsüz devam ettiğini sanıyordu. Oysa bu büyük aşk bir çırpıda bitmiş, ayrılık haberi duyulur duyulmaz da Joe Manganiello mahkemeye boşanma dilekçesini vermişti.

2014'te gittikleri bir partide karşılaşıp aşk yaşamaya başlayan ünlü çift 2015'te de nikah masasına oturmuştu

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Sofia Vergara’nın da bu karara itiraz etmeden boşanmak istediğini mahkemeye bildirmesiyle süreç başlamış oldu. Temmuzda başlayan mahkeme ise ancak tamamlandı ve 8 yıllık evliliğin ardından Vergara ve Manganiello yasal olarak bekar statüsüne kavuşmuş oldu.

Davanın uzun aylara yayılmasına ise çiftin evlenmeden önce yaptığı evlilik anlaşması sebep oldu. Çift dudak uçuklatan servetlerini ve mülklerini kavgasız olarak bölüştü. Ancak Sofia Vergara’nın zaten Manganiello’ya evlenmeden önce çok sert koşulları olan bir anlaşma imzalattığı ve ayrılırken de bu anlaşmaya harfiyen uyulması için çok bastırdığı haberi basına sızdı.

Sürekli birlikte mutlu pozlar veren ve evliliklerinin yolunda gittiği düşünülen Vergara ve Manganiello’nun ayrılığı herkesi şaşırtmıştı

Bu çok konuşulan ve sebebi hakkında da birçok iddia ortaya atılan boşanma için iki taraf da uzun süre sessiz kalmıştı. Sessizliği bozan ise geçen ay "10 yıldır birlikte olduğum ikinci kocam Joe Manganiello’dan yeni ayrıldım. Evliliğim kocam benden daha genç olduğu için bitti" diyen Sofia Vergara oldu.

51 yaşındaki Vergara ve 47 yaşındaki Manganiello’nun arasını asıl bozansa bu küçük yaş farkı değil ünlü aktörün Sofia Vergara’dan çocuk istemesi ancak güzel yıldızın bunu kabul etmemesi oldu. İlk evliliğini 18 yaşında yapan Vergara’nın 32 yaşında bir oğlu var.

Çiftin arasını bozanın Joe Manganiello’nun ısrarla çocuk istemesi olduğu ortaya çıktı

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İleri yaşta anne olma fikrini kabul etmeyen Sofia Vergara "O çocuk sahibi olmak istiyordu ve ben yaşlı bir anne olmak istemiyordum. Bunun bebek için adil olmadığını düşünüyorum. Kim yaparsa yapsın saygı duyarım ama bu artık bana göre değil" diyerek yaptığı açıklamayla bu mutlu evliliği bitiren asıl sebebi ortaya koymuş oldu.

Eski kocası Joe Gonzalez'den doğan oğlu Manolo 32 yaşına gelen Vergara "Joe benden dört yaş küçüktü ve hiç çocuğu olmamıştı" dedi. Güzel yıldız "Çocuk istediğine karar verdi ve ben istemedim. 'Düşünsene, bu çocuk on yaşına geldiğinde ben 60 küsur yaşında olacağım. Bu bir büyükannenin yaşı." diyerek durumu özetledi.

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Vergara, Manganiello ile aralarında hiçbir düşmanlık olmadığını vurgulayarak, sadece farklı aile hedefleri olduğunu açıkladı.

"İyi bir anne olmak için yapmanız gereken fedakarlıkları biliyorum" diyen Sofia Vergara "Çocuğunuz için var olmak zorundasınız. Ve kariyerim benim için çok önemli. Ortadan kaybolamam. Pek çok insan bana güveniyor" sözleriyle artık kariyerini her şeyin önünde tuttuğunu da ortaya koymuş oldu.

Eski aşıkların arasında bir kırgınlık yok... Anlaşarak ayrılan Vergara ve Manganiello’nun para ve mülk paylaşımları da sorunsuzca yapıldı

Tekrar anne olmak istemese de Vergara büyükanne olmayı dört gözle beklediğini itiraf etti. Yollarını çoktan ayırmalarına rağmen boşanma kararları daha yeni kesinleşen eski aşıklar çoktan hayatlarına başkalarıyla devam etmeye başladılar.

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Joe Manganiello eylül ayından beri kendisi gibi oyuncu olan 34 yaşındaki Caitlin O'Connor’la birlikte. Çift bir süre birlikte görüntülendikten sonra aralık ayında ilk kez kırmızı halıya da birlikte çıkarak ilişkilerini resmileştirdiler.

Joe Manganiello, çocuk istediği için boşanmak zorunda kaldığı Sofia Vergara'dan sonra kendinden epeyce genç, 34 yaşındaki Caitlin O'Connor'la sevgili oldu

Sofia Vergara ise ayrılıktan sonra bir süre kendi başına ya da yakın arkadaşlarıyla gecelerde görüldü. Güzel yıldız da son aylarda tanınmış bir cerrah olan Justin Saliman’la flört ediyor. İkili son aylarda sık sık baş başa çıktıkları yemek randevularında görüntüleniyor. Ancak yakın çevresi bu ilişkinin ciddi olmadığını, Sofia Vergara’nın ayrılık sonrası gönlünü eğlendirdiğini iddia ediyor.

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