Oscar'ın habercisi SAG Ödülleri'nde sürprizler gecesi... Yıldız oyuncu sahneye sarhoş çıktı! Kazandığına inanamayıp hemen sahneden kaçtı

Sezonun sondan bir önceki son töreninde oyuncular aslında rakiplerinin performansını değerlendiriyor ve ödülleri dağıtıyor. Bu törende ödüle kavuşanların genelde Oscar heykelciğine de ulaşması yüzünden SAG Ödülleri sezonun en önemli ödüllerinden biri haline geliyor.

Hem beyaz perdede gösteirlen filmlerin hem de dizilerin ödüllendirildiği geceye yılın iddiaları yapımlarından Oppenheirmer, Succession ve The Bear damga vurdu.

Oppenheimer hem en iyi ekip ödülüne ulaştı hem de başrollerine ödül kazandırarak gecenin kazananı oldu

Gecede ödül kazanmasına kesin gözüyle bakılan oyuncuların bir kısmı eli boş döndü ve sürpriz adaylar yarıştan sıyrıldı.

Sadece oyunculuk ödüllerinin yer aldığı SAG Ödülleri’nde film dalında Oppenheimer 4 ödülle, televizyon dalında da The Bear 3 ödülle gecede en çok ödül kazanan yapımlar oldu.





Lily Gladstone favori gözüyle bakılan Emma Stone'u geçerek ödüle kavuştu

GECENİN SÜRPRİZLERİ

Gece aynı zamanda ödül kazanmasına kesin gözüyle bakılan adayların rakiplerine geçilmesiyle büyük sürprizlere de sahne oldu.

İlk sürpriz tüm sezon boyunca Succession’daki performansıyla bütün ödülleri kazanan Sarah Snook’un yerine The Crown dizisinde Prenses Diana’yı canlandıran Elizabeth Debicki’ye yenilmesi oldu.

Elizabeth Debicki Prenses Diana performansıyla ödüle uzandı

Drama Dizisi En İyi Erkek Oyuncu dalında Succession dizisinin üç başrolü Brian Cox, Kieran Culkin ve Matthew Macfadyen ödüle yakın dururken kazanan The Last of Us dizisiyle Pedro Pascal oldu.

KAZANDIĞINA İNANAMADI, ÖDÜL KONUŞMASINDA SÖYLEDİKLERİ ÇOK KONUŞULDU

Son yıllarda kariyerinde büyük bir çıkış yakalayan ve hem beyaz perdede hem de ekranlarda üst üste çok konuşulan performanslar sergileyen Pedro Pascal SAG Ödülleri’nin de kazananı oldu. Succession dizisiyle ödüle aday olan 3 güçlü rakibini geride bırakan Pedro Pascal gecenin en büyük sürprizlerinden birini yaptı.

Rakiplerinden farklı olarak geceye takım giymeden, sadece düğmelerini açık bıraktığı beyaz gömleğiyle gelip kırmızı halıda da büyük sükse yapan Pedro Pascal kendisi de ödüle kavuştuğuna inanamadı.

SAHNEDE PANİK ATAK GEÇİRDİ

Ödül almak için sahneye çıktığında “Bu birkaç nedenden ötürü yanlış. Biraz sarhoşum. Sarhoş olabileceğimi düşünmüştüm” diye Pascal sevincini saklamakta zorlandı. “Kendimi aptal yerine koyuyorum ama bunun için çok teşekkür ederim” diyen Pedro Pascal 1999'dan beri Oyuncular Birliğine aday olduğunu söyleyip bunun inanılmaz bir gurur olduğunu vurguladı.

“Adaylara, hepinize, teşekkür ediyorum. Şu anda hiçbirinizin adını hatırlayamıyorum” diyen Pedro Pascal sahneden kaçarcasına inerken “Hemen gitmeliyim çünkü anksiyete atağı geçiriyorum” dedi.

EMMA STONE LILY GLADSTONE’A YENİLDİ

Poor Things / Zavallılar filmindeki performansıyla ödül sezonun boyunca kazanan olan Emma Stone SAG Ödülleri’nde Killer of the Flower Moon / Dolunay Katilleri filminin başrol oyuncusu Lily Gladstone’a geçildi.

Emma Stone’un bu gece de kazanacağına ve sonrasında da Oscar’a kolayca ulaşacağına inanılıyordu. Lily Gladstone’un SAG kazanması Oscar’da da dengeleri değiştirebilir. Bir Amerikan Yerlisi olan Gladstone bu yıl aldığı adaylıklar ve kazandığı ödüllerle ilkleri başararak çoktan sinema tarihine geçti.

KIRMIZI HALININ YILDIZLARI





Penelope Cruz ve Anne Hathaway geceye mavi kostüm tercihleriyle damga vurdu

Margot Robbie yine Barbie esintili bir görünüm tercih etti, Emma Stone ve Carey Mulligan sade şıklıklarıyla göz doldurdu





Brie Larson ve Elizabeth Debicki de şık seçimleri ve dekolteleriyle kırmızı halının dikkat çeken isimleri oldu





The Bear'ın yıldızı Jeremy Allen White tüm sezon olduğu gibi SAG'da da ödüle kavuşan isim oldu

KAZANANLARIN TAM LİSTESİ

TELEVİZYON DALINDA KAZANANLAR

EN İYİ KADIN OYUNCU (MİNİ DİZİ YA DA TV FİLMİ)

Ali Wong, Beef

EN İYİ ERKEK OYUNCU (MİNİ DİZİ YA DA TV FİLMİ)

Steven Yeun, Beef

EN İYİ ERKEK OYUNCU (MÜZİKAL YA DA KOMEDİ)

Jeremy Allen White, The Bear

EN İYİ KADIN OYUNCU (MÜZİKAL YA DA KOMEDİ)

Ayo Edebiri, The Bear

EN İYİ DİZİ EKİBİ (DRAM)

Succession





Succession

EN İYİ DİZİ EKİBİ (MÜZİKAL YA DA KOMEDİ)

The Bear

EN İYİ ERKEK OYUNCU (DRAM)

Pedro Pascal, The Last of Us

EN İYİ KADIN OYUNCU (DRAM)

Elizabeth Debicki, The Crown

FİLM DALINDA KAZANANLAR

EN İYİ KADIN OYUNCU

Lily Gladstone - Killers of The Flower Moon

EN İYİ ERKEK OYUNCU

Cillian Murphy - Oppenheimer





Oppenheimer

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

Robert Downey Jr - Oppenheimer

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

Da'vine Joy Randolph - The Holdovers

EN İYİ EKİP PERFORMANSI

Oppenheimer