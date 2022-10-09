Oscar ödüllü Jennifer Lawrence: 14 yaşımdayken evden ayrıldım

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◊ İlk uzun metrajlı filminiz “Causeway” ile Toronto Film Festivali’nde yer aldınız. Neler söyleyeceksiniz?
- Lila Neugebauer: Son 15 yılımı tiyatro yönetmeni olarak geçirdim, bu benim ilk uzun metrajlı filmim. Kısa tutmaya çalışacağım, bu filme dahil olan herkes adına konuştuğumu biliyorum, böyle bir büyük bir festivale davet edilmekten ve böyle seçkin film yapımcılarıyla birlikte olmaktan büyük onur duyuyoruz. Kendimi çok duygulanmış hissediyorum. Bu filmi bu kadar içten bir coşkuyla kucakladığınız için teşekkür ederiz.
◊ Filmde çok derin karakterler var. Bu karakterlerle oyuncularınızın nasıl başa çıktığını merak ediyorum... Öncelikle filmin baş kahramanı olarak sizden başlayalım Jennifer Lawrence....
- Jennifer Lawrence: Karakteri senaryoda okuduğumda içimde bir şeyler hissettim. Ben de 14 yaşımdayken evden ayrıldım ve evle olan ilişkim her zaman karmaşık olmuştur. Lynsey’i de kendimle özdeştirdim. O da evini bulmaya çalışıyor. Bu durum beni duygulandırdı.
Onlara danışmadan bu filmi yapamazdım
◊ Çekimlere başlamadan önce gaziler ve gazi kuruluşları hakkında yaptığınız araştırmalar çok ses getirdi... Filmin ön hazırlık sürecinden bahseder misiniz?
- Lila Neugebauer: Travmatik beyin hasarı alanındaki tıp uzmanlarına anlamlı bir şekilde danışmadan bu filmi yapamayacağım başından beri açıktı. Bu yüzden, senaryonun gelişimi boyunca, hazırlıkta ve çekim sırasında nörologlar, mesleki fizyoterapistler ile uzun uzun konuşma ve danışma fırsatı buldum. Ayrıca New Orleans VA’da çok zaman geçirdik. Oradaki fizyoterapist ve ergoterapistler, filmdeki fiziksel çalışmamızı ve rehabilitasyon fotoğrafçılığımızı bilgilendiren önemli bilgilerle bizi donattı. Gaziler ve ABD Silahlı Kuvvetleri servis üyeleriyle de görüşmeler yaptım. Ve şunu da eklemek isterim ki, çekim yaparken her zaman yanımızda o insanlar, ergoterapistler ve fizyoterapistler vardı.
◊ Bu filmde geçen birçok tema göz önüne alındığında, travma, şifa, gaziler vb... İnsanların sizden almasını istediğiniz ilk şey ne olurdu?
- Lila Neugebauer: Sanırım film, kendimize ve belki de yaşam koşulları, zorlukları hakkında hiçbir şey bilmediğimiz diğer insanlara karşı sabırlı olmaya bir davet olabilir.