Onur Can Özcan kimdir? Onur Can Özcan neden ve nasıl öldü?

Onur Can Özcan 3 Haziran 2018 tarihinde genç yaşında yaşamını yitirmişti. Yaramızda Kalsın şarkısı ile geçtiğimiz yıllarda müzik sektöründe iz bırakan Onur Can Özcan'ın hayatı ölüm yıldönümünde gündemde merak ediliyor. İşte Onur Can Özcan'ın biyografisi...

ONUR CAN ÖZCAN NASIL VE NEDEN ÖLDÜ?

Özcan, Şile'de denize açıldıktan sonra teknenin alabora olup batması sonucu yaşamını yitirmişti. Şile'nin İmrenli mevkiinde 5 arkadaşı ile birlikte tekne ile açılan Onur Can Özcan'ın bulunduğu tekne alabora olmuştu. Bir gün süren arama kurtarma çalışmalarının ardından Onur Can Özcan'ın cansız bedenine bir gün sonra ulaşılmıştı.

ONUR CAN ÖZCAN KİMDİR?

Onur Can Özcan, 6 Kasım 1997 yılında doğdu. Onur Can Özcan, "Yaramızda Kalsın", "Yalnızlığın Ezgisi", "Çilingir", "Kibrit", "Gülümse Kadın" ve "İntihaşk" gibi şarkılarıyla biliniyor.

21 yaşındaki besteci, solist ve söz yazarı Onur Can Özcan, YouTube'da yayınladığı videolarla milyonlarca müzik severe ulaşmayı başardı.

Özcan, özellikle "Yaramızda Kalsın", "Yalnızlığın Ezgisi", "Çilingir", "Kibrit", "Gülümse Kadın" ve "İntihaşk" gibi şarkılarıyla dinleyenlerin gönlünde taht kurmuştu.

