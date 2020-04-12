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Haber Giriş: 12.04.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Onur Büyüktopçu: Ağır Yaşamlar’a geçeceğim

Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
Onur Büyüktopçu: Ağır Yaşamlar’a geçeceğim
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Onur Büyüktopçu önceki gün Etiler’de market alışverişinde görüntülendi.

Salgına karşı önlem alıp maske ve eldivenlerini takan oyuncu, “Karantina günleri nasıl geçiyor?” sorusuna şöyle yanıt verdi:

“26 günde evden sadece üç-dört kere alışveriş için çıktım. Günlerim kilo almakla geçiyor. Çeşit çeşit yemek yapmayı öğrendim. Spor yapan biri de değilim, ne yapacağımı bilmiyorum. Herhalde ‘Ağır Yaşamlar’a geçeceğim.” 

Onur Büyüktopçu, “Karantina günlerini kiminle geçirmek isterdiniz?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Lady Gaga’yla. Her türlü çılgınlığı yapıyor ama o da
bir yerden sonra insanı yorar.”

Onur Büyüktopçu: Ağır Yaşamlar’a geçeceğim

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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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