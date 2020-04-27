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Haber Giriş: 27.04.2020 - 11:27,Son Güncelleme:

Onur Buldu ve sevgilisi Duygu Koz sessizce evlendi

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Onur Buldu ve sevgilisi Duygu Koz sessizce evlendi
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Onur Buldu, eşi Duygu Koz’la çekilen karesini Instagram hesabına “Benim büyük gün ışığım” notuyla yükledi.

Güldür Güldür Show’un oyuncusu Onur Buldu, İngilizce öğretmeni sevgilisi Duygu Koz’la evlendi. Buldu ve Koz, 19 Nisan’da Beşiktaş Kültür Merkezi’nde yapmayı planladıkları nikâh törenlerini koronavirüs salgını nedeniyle önceki gün ünlü oyuncunun Etiler’deki evinin bahçesinde yaptı. Buldu salgın nedeniyle nikâh törenine oyuncu arkadaşlarını da çağıramadı.

Onur Buldu ve sevgilisi Duygu Koz sessizce evlendi


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