Onunla saÄŸlÄ±klÄ± bir cinsel yaÅŸam sÃ¼rmek zor Jada Pinkett Smith eÅŸi Will Smith ile Ã¶zel hayatÄ±nÄ± anlattÄ±

ÖZEL YAŞAMLARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR YAPTI

Will Smith ile 1997 yılından bu yana evli olan iki çocuk annesi Jada Pinkett Smith, sunuculuğunu üstlendiği Red Table Talk adlı sohbet programında Gwyneth Paltrow'u konuk olarak aldı. Pinkett Smith, eşi Will Smith ile özel yaşamına ilişkin açıklamalar da yaptı.

'EŞİNİZ, İHTİYAÇLARINIZI BİLSİN İSTİYORSUNUZ'

İlişkileri hakkında Will Smith ile sık sık konuştuklarını anlattı Jada Pinkett Smith. Will Smith ile birlikte olmaya başladığında 22 yaşında olduğunu hatırlatan Jada Pinkett Smith sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu yüzden işin sorumluluk kısmı çok önemli. Özellikle de cinsellik söz konusu olduğunda, eşinizin, sizin neye ihtiyacınız olduğunu bilmesini bekliyorsunuz."

'KİMSE SİZİN ZİHNİNİZİ OKUYAMAZ Kİ'

Gwyneth Paltrow ile evli çiftlerin ilişkileri hakkında konuşan Jada Pinkett Smith "Bu şöyle bir durum. Güzel, eğer beni seviyorsan bilmek zorundasın. Eğer beni seviyorsan zihnimi okumak zorundasın. İşte bu çok büyük bir tuzak" dedi. Paltrow da bu konuda "Birisi sizin zihninizi okuyamaz ki" diyerek görüşünü bildirdi.

'RAHATSIZ EDİCİ OLSA DA SAĞLIKLI'

Jada Pinkett Smith, bu konudaki sözlerini şöyle sürdürdü: "Bana neye ihtiyacın olduğunu, ne istediğini söyle. Ve hepsinin de ötesinde ben de bu konuda sorumlu olduğumu biliyorum." Pinkett Smith, çiftler arasındaki bu tip konuşmaların rahatsız edici ama ook sağlıklı olduğunu da sözlerine ekledi.

1997 YILINDAN BU YANA EVLİLER

Jada Pinkett Smith'in eşi Will Smith de geçen ay bu konuda ilginç açıklamalar yapmıştı. 1997 yılından bu yana Jada Pinkett Smith ile evli olan Will Smith, ilk kez evlilikleri üzerindeki sır perdesini kaldırdı ve "açık evlilik" iddialarına yanıt verdi. GQ dergisinin kasım sayısına konuk olan 53 yaşındaki Smith "İlişkimiz tek eşli olarak başladı. Ama sonra evrildi" diye konuştu. Smith, evlilikleri boyunca hem kendisinin hem de eşinin başkalarıyla da ilişki yaşadığını itiraf etti.

'JADA, GELENEKSEL EVLİLİĞE İNANMIYORDU'

"Jada, geleneksel evliliğe asla inanmadı. Gelenek dışı ilişkiler yaşayan aile üyeleri vardı. Yani Jada benden çok farklı bir ortamda büyümüştü" diyen Smith "mükemmel ilişkinin tanımıyla ilgili bitmez tükenmez tartışmalar olduğunu da" vurguladı. Will Smith "İlişkimizin bir bölümünde tek eşliliği seçtik. Ama bunun, mükemmel ilişkinin tek yolu olduğunu da düşünmüyorduk" dedi.

'KİMSEYE ÖNERİDE BULUNMUYORUM'

Will Smith, 1997 yılında evlendiği Jada Pinkett Smith ile birbirlerine "güven duyduklarını ve özgür bıraktıklarını" da söyledi. Sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: "Evlilik, bizim için hapishane olamaz." Bunun kendi hayat görüşleri olduğunun altını çizen Will Smith "Kimseye bizim yolumuzu önermiyorum" cümlesini de sözlerine ekledi.

'BİRBİRİMİZDEN AYRI KALAMADIK'

Jada Pinkett Smith, geçen yıl rap'çi August Alsina ile kısa bir gönül ilişkisi yaşamıştı. Hatta bunun üzerine çiftin gizlice ayrıldığı iddiaları da basına yansımıştı. Fakat Will ve Jada Pinkett Smith sonra yeniden bir araya geldiler. Bu konu hakkında da şunları söyledi Will Smith "Birbirimizden uzaklaşmak için her şeyi yaptık. Ama sonunda sadece bunun mümkün olmadığının farkına vardık."

İKİ EVLİLİĞİNDEN ÜÇ ÇOCUĞU VAR

Will Smith ile Jada Pinmett Smith'in evliliğinden 23 yaşında Jaden ve 20 yaşında Willow adlı iki tane çocuğu bulunuyor. Smith'in eski eyi Sheree Zampino'dan da şu anda 28 yaşında olan Trey adında bir çocuğu daha var.