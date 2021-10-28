Onunla saÄŸlÄ±klÄ± bir cinsel yaÅŸam sÃ¼rmek zor Jada Pinkett Smith eÅŸi Will Smith ile Ã¶zel hayatÄ±nÄ± anlattÄ±

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Ã–ZEL YAÅžAMLARIYLA Ä°LGÄ°LÄ° AÃ‡IKLAMALAR YAPTI

Will Smith ile 1997 yÄ±lÄ±ndan bu yana evli olan iki Ã§ocuk annesi Jada Pinkett Smith, sunuculuÄŸunu Ã¼stlendiÄŸi Red Table Talk adlÄ± sohbet programÄ±nda Gwyneth Paltrow'u konuk olarak aldÄ±. Pinkett Smith, eÅŸi Will Smith ile Ã¶zel yaÅŸamÄ±na iliÅŸkin aÃ§Ä±klamalar da yaptÄ±.

'EÅžÄ°NÄ°Z, Ä°HTÄ°YAÃ‡LARINIZI BÄ°LSÄ°N Ä°STÄ°YORSUNUZ'

Ä°liÅŸkileri hakkÄ±nda Will Smith ile sÄ±k sÄ±k konuÅŸtuklarÄ±nÄ± anlattÄ± Jada Pinkett Smith. Will Smith ile birlikte olmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nda 22 yaÅŸÄ±nda olduÄŸunu hatÄ±rlatan Jada Pinkett Smith sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼: "Bu yÃ¼zden iÅŸin sorumluluk kÄ±smÄ± Ã§ok Ã¶nemli. Ã–zellikle de cinsellik sÃ¶z konusu olduÄŸunda, eÅŸinizin, sizin neye ihtiyacÄ±nÄ±z olduÄŸunu bilmesini bekliyorsunuz."

'KÄ°MSE SÄ°ZÄ°N ZÄ°HNÄ°NÄ°ZÄ° OKUYAMAZ KÄ°'

Gwyneth Paltrow ile evli Ã§iftlerin iliÅŸkileri hakkÄ±nda konuÅŸan Jada Pinkett Smith "Bu ÅŸÃ¶yle bir durum. GÃ¼zel, eÄŸer beni seviyorsan bilmek zorundasÄ±n. EÄŸer beni seviyorsan zihnimi okumak zorundasÄ±n. Ä°ÅŸte bu Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir tuzak" dedi. Paltrow da bu konuda "Birisi sizin zihninizi okuyamaz ki" diyerek gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ bildirdi.

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'RAHATSIZ EDÄ°CÄ° OLSA DA SAÄžLIKLI'

Jada Pinkett Smith, bu konudaki sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼: "Bana neye ihtiyacÄ±n olduÄŸunu, ne istediÄŸini sÃ¶yle. Ve hepsinin de Ã¶tesinde ben de bu konuda sorumlu olduÄŸumu biliyorum." Pinkett Smith, Ã§iftler arasÄ±ndaki bu tip konuÅŸmalarÄ±n rahatsÄ±z edici ama ook saÄŸlÄ±klÄ± olduÄŸunu da sÃ¶zlerine ekledi.

1997 YILINDAN BU YANA EVLÄ°LER

Jada Pinkett Smith'in eÅŸi Will Smith de geÃ§en ay bu konuda ilginÃ§ aÃ§Ä±klamalar yapmÄ±ÅŸtÄ±. 1997 yÄ±lÄ±ndan bu yana Jada Pinkett Smith ile evli olan Will Smith, ilk kez evlilikleri Ã¼zerindeki sÄ±r perdesini kaldÄ±rdÄ± ve "aÃ§Ä±k evlilik" iddialarÄ±na yanÄ±t verdi. GQ dergisinin kasÄ±m sayÄ±sÄ±na konuk olan 53 yaÅŸÄ±ndaki Smith "Ä°liÅŸkimiz tek eÅŸli olarak baÅŸladÄ±. Ama sonra evrildi" diye konuÅŸtu. Smith, evlilikleri boyunca hem kendisinin hem de eÅŸinin baÅŸkalarÄ±yla da iliÅŸki yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± itiraf etti.

'JADA, GELENEKSEL EVLÄ°LÄ°ÄžE Ä°NANMIYORDU'

"Jada, geleneksel evliliÄŸe asla inanmadÄ±. Gelenek dÄ±ÅŸÄ± iliÅŸkiler yaÅŸayan aile Ã¼yeleri vardÄ±. Yani Jada benden Ã§ok farklÄ± bir ortamda bÃ¼yÃ¼mÃ¼ÅŸtÃ¼" diyen Smith "mÃ¼kemmel iliÅŸkinin tanÄ±mÄ±yla ilgili bitmez tÃ¼kenmez tartÄ±ÅŸmalar olduÄŸunu da" vurguladÄ±. Will Smith "Ä°liÅŸkimizin bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde tek eÅŸliliÄŸi seÃ§tik. Ama bunun, mÃ¼kemmel iliÅŸkinin tek yolu olduÄŸunu da dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yorduk" dedi.

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'KÄ°MSEYE Ã–NERÄ°DE BULUNMUYORUM'

Will Smith, 1997 yÄ±lÄ±nda evlendiÄŸi Jada Pinkett Smith ile birbirlerine "gÃ¼ven duyduklarÄ±nÄ± ve Ã¶zgÃ¼r bÄ±raktÄ±klarÄ±nÄ±" da sÃ¶yledi. Sonra da sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼: "Evlilik, bizim iÃ§in hapishane olamaz." Bunun kendi hayat gÃ¶rÃ¼ÅŸleri olduÄŸunun altÄ±nÄ± Ã§izen Will Smith "Kimseye bizim yolumuzu Ã¶nermiyorum" cÃ¼mlesini de sÃ¶zlerine ekledi.

'BÄ°RBÄ°RÄ°MÄ°ZDEN AYRI KALAMADIK'

Jada Pinkett Smith, geÃ§en yÄ±l rap'Ã§i August Alsina ile kÄ±sa bir gÃ¶nÃ¼l iliÅŸkisi yaÅŸamÄ±ÅŸtÄ±. Hatta bunun Ã¼zerine Ã§iftin gizlice ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ± da basÄ±na yansÄ±mÄ±ÅŸtÄ±. Fakat Will ve Jada Pinkett Smith sonra yeniden bir araya geldiler. Bu konu hakkÄ±nda da ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi Will Smith "Birbirimizden uzaklaÅŸmak iÃ§in her ÅŸeyi yaptÄ±k. Ama sonunda sadece bunun mÃ¼mkÃ¼n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n farkÄ±na vardÄ±k."

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Ä°KÄ° EVLÄ°LÄ°ÄžÄ°NDEN ÃœÃ‡ Ã‡OCUÄžU VAR

Will Smith ile Jada Pinmett Smith'in evliliÄŸinden 23 yaÅŸÄ±nda Jaden ve 20 yaÅŸÄ±nda Willow adlÄ± iki tane Ã§ocuÄŸu bulunuyor. Smith'in eski eyi Sheree Zampino'dan da ÅŸu anda 28 yaÅŸÄ±nda olan Trey adÄ±nda bir Ã§ocuÄŸu daha var.

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