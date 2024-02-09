Onlara bir düğün yetmemişti: Artık evli bir kadınım, bana kocamın soyadıyla seslenin!

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Bu mutlu gün için de aslında uzun zamandır ABD'de yaşasa da gelinin baba vatanı seçildi. Orada da gelinin ülkesinin geleneklerine uygun olarak hayatlarını birleştirdiler.

Üstelik iki aşık, gelinin anne ve babasının 34 yıl önce evlendiği yerde birbirlerine "ölüm onları ayırıncaya kadar, hastalıkta ve sağlıkta, iyi ve kötü günde yan yana durma" sözü verdi.

Hem gelin hem damat kendi alanlarında ünlüydü. Bu gibi durumlarda sık görülen gelinin kocasının soyadını sadece resmiyette kullanması, kariyerinde ise kendi soyadıyla devam etmesi.

Ama bu gelin bunu tercih etmedi. Evlenir evlenmez kocasının soyadını kullanmaya başladı.

Hatta geçtiğimiz günlerde bir film galasında da kendisine evlilik öncesi soyadıyla seslenen basın mensuplarını bu konuda uyardı.

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KOCASININ SOYADIYLA ÇAĞRILMAK İSTEDİ

Son dönemde ülkemizde de tartışma konusu olan "Kadın evlendikten sonra kocasının soyadı yerine eğil kendi soyadını kullanabilir mi?" sorusuna kendi açısından noktayı koyan bu ünlü, Macar model Barbara Palvin.

29 yaşındaki Palvin, geçen temmuz ayında ailesinin yaşadığı Budapeşte'de oyuncu Dylan Sprouse ile hayatını birleştirdi. Önce nikah sonra Macar geleneklerine göre yapılan eğlence derken çift muratlarına erdi.

Barbara Palvin ile 30 yaşındaki Sprouse, birkaç gün önce Dylan'ın, kendisi gibi oyuncu olan kardeşi Cole Sprouse'un önemli rollerinden birini üstlendiği Lisa Frankenstein adlı filmin Los Angeles'taki gösterimine katıldı.

'BENİM ADIM BAYAN SPROUSE'

Kırmızı halıda poz verildiği sırada da bir fotoğrafçı ünlü model Barbara Palvin'in dikkatini çekmek için "Bayan Palvin" (Miss Palvin) diye seslendi.

Bunun üzerine ünlü model de artık evli bir kadın olduğunu ve kocasının soyadıyla çağrılmak istediğini belirten bir uyarıda bulundu fotoğrafçıya: "Bana Bayan Sprouse (Mrs. Sprouse) deyin." O anlar da galayı takip eden diğer basın mensuplarının kamerasına takıldı.

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Fotoğrafçıyı yeni soyadı konusunda uyaran Barbara Palvin daha sonra koşarak yan tarafta duran kocası Dylan ve kayınbiraderi Cole'un yanına gitti.

'YENİ İSMİME ALIŞMAM ZAMAN ALACAK'

Barbara Palvin, düğününden kısa bir süre sonra verdiği bir röportajda yeni soyadına alışmasının biraz zaman alacağını söylese de onu kullanma konusunda kararlı olduğunu belirtmişti.

Ünlü model Vogue dergisine verdiği röportajda " Dylan zaten bana üç yıldır 'karıcığım' diye sesleniyor. Onun uyum sağlaması gereken yeni bir durum yok, Ama benim yeni ismime alışmam biraz zaman alacak" diye konuştu.

2018 yılından bu yana flört eden Barbara Palvin ile Dylan Sprouse, geçen yılın temmuz ayında, ünlü modelin doğum yeri olan Macaristan'ın başkenti Budapeşte yakınlarında evlendi.

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AYNI YERDE YILLAR ÖNCE BARBARA'NIN ANNE VE BABASI EVLENMİŞTİ

Genç aşıklar, Palvin'in anne ve babasının 34 yıl önce evlendiği kilisede birbirlerine bağlılık yemini etti.

Sonra da Palvin'in ailesinin sahip olduğu Harlekin Birtok adlı mülkte bir eğlence düzenlendi. Bu tören, iki ünlünün düğününe kıyasla son derece sadeydi. Palvin ile Sprouse'un evlilik törenine 115 konuk katıldı.

Barbara Palvin, evlilik töreni sırasında üç farklı kıyafet giydi. Nikah sırasında Vivienne Westwood imzalı bir gelinlik vardı üzerinde.

Eğlence sırasında ise ilk olaak Lorenzo Serafini imzasını taşıyan başka bir elbise giydi. Ünlü model bu elbise içinde kendini modern bir prenses gibi hissettiğini saklamadı.

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GECEYİ GELENEKLERE UYARAK KIRMIZI ELBİSEYLE KATILDI

Barbara Palvin, gecenin ilerleyen saatlerinde ise kırmızı bir elbise giydi. Böylece ülkesi Macaristan'ın geleneklerinden birini yerine getirdi. Bu son elbise ise Macar tasarımcı Mero'nun imzasını taşıyordu.

Güzel model düğünün sonunda neden kırmızı elbise giydiğini de şu sözlerle anlattı: " Gece yarısından sonra gelinliğimi değiştirip bu kırmızı elbiseyi giymek zorundaydım. Çünkü o andan itibaren artık bir gelin değil bir erkeğin eşiyim."

Barbara Palvin'in anlattığına göre düğünün sonunda giydiği o kırmızı elbise onun, medeni halindeki değişimin bir simgesi.

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DAMAT: SEN SADECE ORAYA GEL DEDİLER!

Barbara Palvin ile Dylan Sprouse'un düğün töreniyle ilgili başka ilginç ayrıntılar da var. Etkinliğin planlamasını Barbara, kız kardeşi Anita ile birlikte yaptı. Çünkü zaten Palvin'in anne ve babası da sahip oldukları bu mülkte başka çiftler için de düğün davetleri planlıyor.

Bu konuda damat Dylan Sprouse şunları söyledi: "Bir düğün organizatörü ile çalışmadık. Barbara ile Anita bana o gün yapmam gereken tek şeyin orada bulunmak olduğunu söyledi."

Barbara Palvin, anne ve babasının 1989 yılında evlendiği kilisede hayatını Dylan Sprouse ile birleştirmenin ayrı bir önemi olduğunu gizlemedi: " Sevdiğimiz ve değer verdiğimiz herkes yanımızdaydı. Hepimiz biraz ağladık. O asla unutamayacağımız harika bir andı" diye anlattı güzel model duygularını.