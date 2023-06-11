Onlar mutlu size ne oluyor!

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◊ Orkun Ün: Çok ayıp ya. Çok utandım ben. Sosyal medyada, hatta televizyonlarda garip garip şeyler söylediler adama. Size ne kardeşim! Kadın sevmiş, beğenmiş size ne! Siz kimsiniz? Bir insanı dış görünüşüyle eleştirmek, ona lakaplar takmak, birilerine benzetmek çok kirli dönemlerin ürünü değil mi?

◊ Savaş Özbey: İnsanlar birbirini beğenip sevdikten sonra başkalarına ne oluyor ki? En mutlu anlarında onları böyle demoralize etmek de nedir?

◊ Onur Baştürk: Sosyal medya kitlesi kafasındaki imaja uymayan herkesi aşağılayıp küçümseyebiliyor, bu garip tutuma alıştık. Eminim Şahin’in kocası gülüp geçmiştir.

◊ Ömür Gedik: Ruhları çirkin bu eleştirenlerin. Bir de onlara ne! Melike ve eşi çok mutlu görünüyor, ömür boyu mutluluklar diliyorum. Takılmasınlar o kötücül insanlara.



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Simge: Yaptığımın arkasındayım

Beşiktaş taraftarı Simge Sağın, Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarına katıldı ve Icardi’yle “Aşkın Olayım” şarkısını söyledi. Tartışma çıktı haliyle. Konsey’in görüşü ne yönde; Simge kutlamada çıkmakla iyi mi yaptı, yoksa hata mıydı?



◊ Savaş Özbey: Bu tür tutuculukları anlamıyorum. Kadının işi bu. FB kutlamasında da çıkar, GS kutlamasında da, sünnete de gider, düğüne de. Kaldı ki orada özel bir durum var. Şarkısı bütün sezon tribünlerde söylenmiş, takımın yıldızı Icardi ile özdeşleşmiş.

◊ Onur Baştürk: Valla Simge çok şahane bir şey yaptı. Beşiktaşlı olduğu halde gidip Galatasaray’ın kutlamasında şarkı söyledi. Koyu Beşiktaşlı taraftarın kendisine çok kızacağını bilerek... Malum, Simge’nin şarkısı GS tribünlerinde epeydir Icardi ile özdeşleşmişti. Yani işin hikâyesini herkes biliyordu, gözler önünde yaşandı. Dolayısıyla Simge’ye kimsenin kızmaya hakkı yok.

◊ Ömür Gedik: Burada Beşiktaş taraftarlarını kızdıran “Aşkın Olayım” şarkısı da oldu. Beşiktaş tribünlerinde de benimsenen, paylaşılan, çalınan şarkı Galatasaray’ın şampiyonluğunun simgesi olunca taraftar eleştirileri de arttı.

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◊ Orkun Ün: Yazdım; dedim keşke çıkmasaydı. Yazıdan sonra Simge’yle de konuştuk uzun uzun. O da bana yaptığının arkasında olduğunu söyledi. Takdir ettim. O kucaklaşma taraftarı çünkü, “Sanatım herkes için” diyor. Ben ise Türkiye’de taraftar zihniyeti buna hazır değil diyorum. Bakalım önümüzdeki günler neler getirecek bize... Bekleyip göreceğiz.

Kırıcı olmaya gerek yok

Simge Sağın’a tepki gösterenlerden biri de Bendeniz’di. Şarkıcıya “Rezil Beşiktaşlı” dedi. Abartmamış mı sizce de?



◊ Onur Baştürk: Büyük abartmış, net!

◊ Orkun Ün: Saçmalamış Bendeniz. Kendisini rezil etti hatta. Sanatınla, işinle gücünle yarış Simge’yle, laflarınla değil yahu.

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◊ Ömür Gedik: Bendeniz’i severim ama bu söylemini aşırı agresif buldum. Bu kadar kırıcı olmaya gerek yok.

◊ Savaş Özbey: Rezil deyip hakaret etmek bence zaten dava konusu da, biz müzisyenleri şarkılarıyla yarışırken görmek istiyoruz. Böyle saçma polemiklerde değil.

Bildiğin kurgu!

Berfu Yenenler, eşi Eser Yenenler ile yan yanayken Murat Dalkılıç’ı arayıp işletti. Berfu Yenenler’in “Eser’e ulaşamıyorum, eve gelmedi. Sende kalacağını söylemişti” sözleri üzerine Dalkılıç “Evet evet, içeride uyuyor” dedi. Erkek dayanışması mı bunun adı? Önce Ömür Gedik’in yorumunu alalım...



◊ Ömür Gedik: Ben Berfu’ya katılıyor ve “Erkeklerin çoğu kapatılsın” diyorum. Yakın çevremdeki 10 erkeğe sordum, hepsi de “Murat Dalkılıç gibi yapardık, satmazdık arkadaşımızı” dedi. İstisnalar vardır belki ama erkeklerin çoğu böyle. Yalana alışmışlar. Bunun adına da “arkadaşlık” diyorlar. Biz şimdi sizin hangi sözünüze inanalım? Sonra da “Sen hastasın, dedektiflik yapıyorsun, arızasın” oluyor. Sizin yüzünüzden!

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◊ Savaş Özbey: Erkek demeyelim de kanka dayanışması bu. Arkadaşının ilişkisini korumak için durumu toparlama, vakit kazanma yani. Bir de kötü bir şey olmuşsa, diyelim ki karakola düştü, hastaneye kaldırıldı... Ne olduğunu tam öğrenmeden Berfu’yu panikletmeme çabası.

◊ Orkun Ün: Ya n’apacaktı adam? Arkadaşını mı satacaktı? Olayı bilmediği için en doğru tepkiyi verdi bence. Bunun adı yalan söylemek değil.

Hem örnek olsun, biz erkekler dayanışma gösterdik mi böyle gösteriyoruz işte. ‘Kanka koruma modu’ bunun erkek dilindeki adı.

◊ Onur Baştürk: Bildiğiniz kurgu bu. Önceden konuşup böyle bir video çekelim demişler. Saf olmayalım lütfen. Neyse konuşuldular da...

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Anlatılanlar doğru mu

OnlyFans platformuna Türkiye’den erişim yasaklandı. Nasıl karşılıyorsunuz bu yasağı? İpin ucu kaçmak üzere miydi?



◊ Savaş Özbey: Hayatımda girmediğim, bilmediğim bir mecra. Söylesenize anlatılanlar doğru mu?

◊ Ömür Gedik: OnlyFans’taki bazı içerikler gerçekten çok çirkin, kabul edilir gibi değil ve gençlere de kötü örnek. Ama bu negatif örnekler yüzünden tüm platformu kapatmak da olmaz diye düşünüyorum.

◊ Onur Baştürk: Her türlü sansüre karşıyım.

◊ Orkun Ün: Hiç girmedim ama içeride neler döndüğünü duydum ve uzaktan gördüm. Pislik doluydu o platform. Yasak zihniyetine karşıyım ama burası özgürlükler platformu vesaire değildi. Burası genç kızları kolay paraya alıştıran ve pişman olacakları şeyleri yaptıran bir yerdi.





Arkadaşlıktan aşka geçiş

Defne Samyeli, adının aşk dedikodularına karıştığı Çağrı Telkıvıran ile “sadece arkadaş” olduklarını söylemişti. Ama ikili, geçenlerde birlikte çekilmiş fotoğraflarını paylaştı...



◊ Ömür Gedik: Arkadaşlıktan aşka geçiş olmuş demek ki.

◊ Savaş Özbey: Olur mu değil, olmuş anladığım kadarıyla. Sadece şunu merak ediyorum: İlişkiyi yalanlamak adet mi yoksa basın yazdıktan sonra mı birbirlerinin aklına düşüp sevgili oluyorlar?

◊ Orkun Ün: Madem var bir şey, neden yalanlarsın? Hadi yalanladın, yalanlarken neden ‘sadece arkadaşız’ kalıbını kullanırsın? Ya bu söz resmen şey demek; “Âşığım, seviyorum”! Ahahah... Neyse ya beni ilgilendirmez ama çok da sürmez.

◊ Onur Baştürk: Defne öyle diyorsa doğrudur. Ötesi, mahalledeki komşular gibi dedikodu yapmak oluyor.

Amaç konuşulmak

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, eşinin doğum gününü yol kenarlarına astırdığı billboard’larla kutladı. Yorumlarınızı alalım...



◊ Onur Baştürk: Konuşulmak ve daha çok izlenmek uğruna yapılan gösterişli hareketler bunlar. Yiyen yiyor, yemeyen de dönüp bakmıyor, kim olduklarını bilmiyor bile. Böyle bir dünya.

◊ Savaş Özbey: Bu çiftin daha önce de böyle hareketleri oldu. Yok dozerle başından aşağı gül döktürme, yok eve dolar buketi/çelengi gönderme... Bence eşlerin birbirlerine kendi tarzlarına göre sürprizler yapması güzel ama sorun şu: Onlar sanki bunu birbirleri için değil, dışarıya göstermek için yapıyorlar. Yoksa göze sokmasalar kime ne karı-koca nasıl eğlendikleri...

◊ Orkun Ün: Bizden uzak olsun Allah’ım! İnsanlara ne senin eşinin doğum gününden? Niye göze sokulur ki böyle şeyler?

◊ Ömür Gedik: Dilan bir konsept yarattı, oradan yürüyor. Sevgi böceği olmak isteyenlere güzel örnek olabilir. Ben sevmem öyle şeyleri ama sevene de karışmayalım.





