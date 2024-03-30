Tek gecelik ihanetle kurulan yuva daÄŸÄ±lÄ±yor... Ã–nce yatak odalarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±lar, sonra yollarÄ±nÄ±... ÃœnlÃ¼ Ã§ift boÅŸanÄ±yor

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TÄ±pkÄ± bir zamanlar birbirlerine bakarken gÃ¶zleri parÄ±ldayan Ã¼nlÃ¼ Ã§ifte olduÄŸu gibi...

Ã‡Ã¼nkÃ¼ onlardan biri ne babasÄ±nÄ±n milyonlarÄ±nÄ±n keyfini sÃ¼rebildi ne de onun yardÄ±mÄ±yla elde ettiÄŸi ÅŸÃ¶hretin.

Ã‡ocuklarÄ±yla birlikte evsiz de kaldÄ±, dÄ±ÅŸarÄ±dan mutlu gÃ¶rÃ¼nen yuvasÄ±nda depresyonun en aÄŸÄ±rÄ±nÄ± da yaÅŸadÄ±.

Åžimdi hayatÄ±nÄ±n yeni bir dÃ¶nemine giriyor... Ä°lk gÃ¶rÃ¼ÅŸte aÅŸÄ±k olup evlendiÄŸi eÅŸiyle de boÅŸanÄ±yor ÅŸimdi.





ÃœNLÃœ YAPIMCININ KIZI BÄ°R TÃœRLÃœ DÃœZENLÄ° BÄ°R HAYAT KURAMADI

Bu anlattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Ã¶ykÃ¼nÃ¼n kahramanÄ± Tori Spelling.

Hollywood'un en nÃ¼fuzlu ve varlÄ±klÄ± yapÄ±mcÄ±larÄ±ndan Aaron Spelling'in kÄ±zÄ± olarak dÃ¼nyaya gÃ¶zlerini aÃ§tÄ± Tori Spelling. SÄ±rtÄ±nÄ± babasÄ±na yaslayarak kendisi de oyuncu ve sunucu olarak kariyer yaptÄ±.

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Ama bu ayrÄ±calÄ±klÄ± hayatÄ± ona mutluluk getirmedi. Ä°lk darbeyi babasÄ±nÄ±n Ã¶lÃ¼mÃ¼nden sonra annesinden yedi. BabasÄ±nÄ±n milyon dolarlÄ±k servetinden sadece birkaÃ§ kuruÅŸ alabildi. Her iki evliliÄŸinde de aradÄ±ÄŸÄ± mutluluÄŸu bulamadÄ± Ã¼stelik.

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Ä°KÄ°NCÄ° KOCASINA BOÅžANMA DAVASI AÃ‡TIÂ

50 yaÅŸÄ±ndaki Tori Spelling, uÄŸruna ilk kocasÄ± Charlie Shanian'Ä± aldattÄ±ÄŸÄ± sonra da evlendiÄŸi ikinci eÅŸi Dean McDermott'a boÅŸanma davasÄ± aÃ§tÄ±.

2006 yÄ±lÄ±nda evlenen Ã§iftin arasÄ± zaten bir buÃ§uk yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n sÃ¼redir iyi deÄŸildi. Ãœstelik bundan dokuz ay Ã¶nce de ayrÄ± yaÅŸamaya baÅŸlamÄ±ÅŸlardÄ±.

Bu evlilikten dÃ¼nyaya gelen beÅŸ Ã§ocuÄŸuyla birlikte Ã¶nce ucuz bir motel odasÄ±nda sonra da karavan parkÄ±nda yaÅŸamaya baÅŸlayan Tori Spelling, eÅŸi Dean McDermott'tan boÅŸanÄ±yor ÅŸimdi de.

Tori Spelling'in boÅŸanma davasÄ±nÄ±n dokÃ¼manlarÄ±nda belirtildiÄŸine gÃ¶re Ã§ift, Ã§ocuklarÄ±nÄ±n ortak velayetini istiyor.

Spelling yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±ÄŸÄ± Dean McDermott'tan nafaka da talep ediyor. Son yÄ±llarda hayatÄ±nÄ± bir tÃ¼rlÃ¼ dÃ¼zene oturtamayan yÄ±ldÄ±z, yollarÄ±nÄ± ayÄ±racaÄŸÄ± eÅŸinin mahkeme masraflarÄ±nÄ± Ã¶demesini de istiyor.

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OYSA Ä°LK GÃ–RÃœÅžTE AÅžKTI YAÅžADIKLARI

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Tori Spelling ile Dean McDermott'Ä±n aÅŸkÄ±, Ã¼nlÃ¼ olduklarÄ± Hollywood filmlerine benzer ÅŸekilde baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. Bir zamanlar birbirlerine deli gibi aÅŸÄ±k olan Ã§ift sonra aynÄ± odada bile uyumayan iki dÃ¼ÅŸmana dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼.

Tori ile Dean'Ä±n aÅŸkÄ± bir film setinde baÅŸladÄ±. SÃ¶ylediklerine gÃ¶re de kelimenin tam anlamÄ±yla ilk gÃ¶rÃ¼ÅŸte aÅŸktÄ± bu.

TanÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nda Tori Spelling ilk eÅŸi Charlie Shanian ile evliydi. Dean McDermott da Mary Jo Eustace ile. Fakat Eros'un oklarÄ± ikisini vurmuÅŸtu bir kere. Hem de ilk gÃ¶rÃ¼ÅŸte!

Tori Spelling bu durumu 2009 yÄ±lÄ±nda piyasaya Ã§Ä±kan kitabÄ±nda ÅŸÃ¶yle satÄ±rlara dÃ¶kmÃ¼ÅŸtÃ¼: "Ä°lk gÃ¶rÃ¼ÅŸte aÅŸktÄ±. Sonra onun parmaÄŸÄ±nda evlilik yÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼ olduÄŸunu fark ettim. Evet... Zaten benim de bir kocam da vardÄ±." Belli ki her ikisinin de evliliÄŸi onlarÄ±n birbirlerinden uzak durmasÄ±na yetmedi.

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'O SABAH Ä°LK KEZ ONUN YANINDA UYANDIM'

Spelling'in kitabÄ±nda anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re bir geceyi Dean McDermott ile birlikte bir otelde geÃ§irdiler. O gÃ¼nÃ¼n sabahÄ±nÄ± da anÄ±larÄ±nÄ± topladÄ±ÄŸÄ± kitapta ÅŸÃ¶yle satÄ±rlara dÃ¶ktÃ¼ Tori Spelling:

" Ertesi sabah Dean'in yanÄ±nda uyandÄ±ÄŸÄ±mda iÃ§imde hiÃ§bir piÅŸmanlÄ±k yoktu." AnlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re Shanian ile sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ evlilikte zaten birÃ§ok sorun vardÄ± o sÄ±rada.

Spelling, McDermott ile geÃ§irdiÄŸi o geceden hiÃ§bir piÅŸmanlÄ±k duymamasÄ±nÄ± da olumlu bir iÅŸaret olarak algÄ±ladÄ±.

Zaten iliÅŸkileri baÅŸladÄ±ktan sonra bir yÄ±l bile olmadan Fiji'de evlendiler. ArdÄ±ndan da beÅŸ tane Ã§ocuk geldi.

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MADDÄ° ZORLUKLAR EKSÄ°K OLMADI

Ama son birkaÃ§ yÄ±ldÄ±r Spelling ile McDermott'un evliliÄŸi tuzla buz oldu. Ã–te yandan her ikisi de maddi zorluklar yaÅŸamaya baÅŸladÄ±.

Spelling, bundan dokuz ay Ã¶nce kocasÄ±yla yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±. KaÄŸÄ±t Ã¼zerinde evlilikleri sÃ¼rse de ikisi de ayrÄ± hayatlar yaÅŸamaya baÅŸladÄ±. Bu arada Dean McDermott'un hayatÄ±na Lily Calo girdi. Spelling de Dean'e benzeyen bir erkekle sokaklarda sarmaÅŸ dolaÅŸ gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ verdi.

Dean McDermott geÃ§en yÄ±l konuk olduÄŸu bir programda yÄ±kÄ±lan evliliklerine dair aÃ§Ä±klamalar yapmÄ±ÅŸ ve bazÄ± konularda sorumluluÄŸu da Ã¼stlenmiÅŸti.

Biten evliliÄŸini "peri masalÄ±" diye tanÄ±mlayan McDermott, aslÄ±nda evliliklerinin 2017 yÄ±lÄ±nda sona geldiÄŸini anlattÄ±. Bunun iÅŸareti olarak da yatak odalarÄ±nÄ± ayÄ±rmalarÄ±nÄ± gÃ¶sterdi McDermlott.

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KIRILMA NOKTASI AYRI ODALARDA UYUMAKÂ

Dean McDermott, bunun aynÄ± zamanda artÄ±k hayatlarÄ±nÄ±n ortak olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n da bir gÃ¶stergesi olduÄŸunu ifade etti. AralarÄ±nda bir kÄ±rÄ±lma yarattÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa bu "yatak odalarÄ±nÄ± ayÄ±rma" konusunda Ã§arpÄ±cÄ± bazÄ± ayrÄ±ntÄ±lar verdi McDermott. Tori Spelling'in birlikte yattÄ±klarÄ± yatak odasÄ±na bir tavuk da dahil bazÄ± hayvanlar alma konusunda Ä±srarcÄ± olduÄŸunu hatÄ±rlattÄ±. Bunun Ã¼zerine de karÄ±sÄ±yla aynÄ± odada uyumayÄ± bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Yatak odalarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±ktan sonra Tori ile karÄ± koca gibi yaÅŸamadÄ±klarÄ±nÄ±, ev arkadaÅŸÄ±na dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼klerini sÃ¶zlerine ekledi.

BEÅž Ã‡OCUKLARI VARÂ

Bu arada Hollywood'un Ã§ok Ã¼nlÃ¼ yapÄ±mcÄ±larÄ±ndan biri olan Aaron Spelling'in kÄ±zÄ± Tori'nin popÃ¼lerliÄŸi nedeniyle de zorluklar yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gizlemedi. Bay Tori Spelling olarak anÄ±lmaktan hoÅŸlanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi McDermott.

RÃ¶portajÄ±n bu bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde Dean McDermott "Hayat bÃ¶yle... Ã‡ocuk sahibi olmak zor. Bu ÅŸehirde yaÅŸamak zor, maddi sÄ±kÄ±ntÄ±lar yaÅŸamak zor. GerÃ§ekten Ã§ok zor" diye dert yandÄ±.

McDermott ile Spelling'in 16 yaÅŸÄ±nda Liam, 15 yaÅŸÄ±nda Stella, 12 yaÅŸÄ±nda Hattie, 11 yaÅŸÄ±nda Finn ve 6 yaÅŸÄ±nda Beau adÄ±nda beÅŸ tane Ã§ocuÄŸu bulunuyor.

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