Paranın nasıl kazanıldığını bu yaşta öğreniyorlar... Onları servetiyle şımartmıyor... Küçük kızı da işe girdi!

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Angelina Jolie, aynı zamanda gösteri dünyasının en çok çocuk sahibi olan ünlülerinden biri. İlk annelik heyecanını artık 22 yaşında bir yetişkin olan Kamboçyalı Maddox ile tadan Jolie, ardından Etiyopyalı Zahara ve Vietnamlı Pax Thien'i de evlat edindi.

Bununla yetinmedi, Pitt ile birlikte Shiloh'nun yanı sıra ikizleri Vivienne ve Knox adında üç tane de çocuk dünyaya getirdi.

Jolie'nin çocuklarına olan yaklaşımı ve iletişimi de pek sıradan sayılmaz. Pitt ile evliyken de ondan ayrıldıktan sonra da çalışmaya gittiği her yere onları da yanında götürüyor.

Belirli zamanlarda altı çocuğuyla birlikte yemeğe çıkıyor. Bazen de her birine özel zaman ayırıyor.

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ÇOCUKLARINI ŞIMARTMIYOR, TAM TERSİNE ÇALIŞTIRIYOR

Bütün bunların yanında Angelina Jolie, Hollywood'un en çok kazanan yıldızlarından biri. Üstelik bu servetini daha yeni elde etmiş de değil. Çok genç yaşlarında oyunculukla başladığı kariyerini sonra yönetmenlikle taçlandırdı.

İstese altı çocuğunu da fazlasıyla şımartacak kadar büyük bir servetin sahibi olan Jolie, bunun tam tersini yapıyor.

Elbette üçü biyolojik, üçü evlatlık altı çocuğunun eğitimi için elinden geleni ardına koymuyor. Ama bir yandan da onların gerçek hayatla olabildiğince erken tanışması için de çaba harcıyor.

Dümdüz söylersek Angelina Jolie, çocuklarını çok erken yaşta çalışma hayatına alıştırıyor. Zaten bunun için de elinde yeteri kadar imkanı var.

PARANIN NASIL KAZANILDIĞINI GÖSTERİYOR

Belki de parasını nasıl kazandığını onlara göstermek için kendi mesleğinin "mutfağında" çocuklarına iş veriyor ünlü yıldız.

İlk evlatlık oğlu Kamboçyalı Maddox; doğduğu ülkede bir dönem yaşananları konu alan Önce Babamı Öldürdüler (First They Killed My Father) adlı yapımda kamera arkasında çalıştı annesiyle birlikte.

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Jolie, opera dünyasına sesiyle ve hayat hikayesiyle damgasını vuran Maria Callas'ı canlandırdığı filmde de Vietnamlı oğlu Pax Thien'e kamera arkasında görev verdi.

Brad Pitt ile birlikteliğinden dünyaya gelen ilk biyolojik çocuğu Shiloh, dansa olan ilgisi nedeniyle şu ana kadar annesiyle ortak bir çalışmaya girişmiş değil.

KIZINA MÜZİKALDE İŞ VERDİ

Ama ikizlerinden kız olanı yani Vivienne Marcheline de annesi Angelina Jolie ile ortak bir çalışmaya imza attı.

Şu anda 15 yaşında olan Vivienne, Broadway'de sahnelenen ve yapımcılığını annesi Angelina Jolie'nin üstlendiği The Outsiders adlı gösteride yapım asistanı olarak çalışıyor.

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Jolie, bu durumdan da kızının tiyatro sanatına ilgi duymasından da son derece memnun olduğunu gizlemiyor.

Extra'ya konuşan Angelina Jolie, kızı Vivienne'in eserin bestecisi Justin Levine ile kendisinden çok daha iyi iletişim kurabildiğini belirterek bu durumdan ne kadar memnun olduğunu söyledi.

Angelina Jolie dana önce, diğer kardeşlerine göre biraz daha utangaç bir görüntü sergileyen Vivienne'nin kamera önüne değil işin yaratıcılık kısmına daha fazla odaklı olduğunu söylemişti.

Jolie ve kızı Vivienne'in birlikte görev aldığı The Outsiders'ın bestecisi Justin Levine de 15 yaşında ve bu kadar yetenekli bir gençle çalışmanın kendisi için bir ayrıcalık olduğunu sözlerine ekledi.

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ÇOCUKLUĞU TİYATRO İZLEYEREK GEÇTİ

Aslına bakılırsa Angelina Jolie'nin 2007 yılında kaybettiği annesinin adını taşıyan Vivienne Marcheline'in tiyatroya olan merakı çocukluk yıllarına dayanıyor. Ailesinin kullandığı adıyla "Viv" daha küçücük yaşında annesiyle birlikte sık sık tiyatroya gidiyordu.



Jolie, sahneye koyacağı Broadway yapımının genç seyirciye ulaşmasını istiyor. Küçük kızını kendisine asistan olarak seçmesinin nedenlerinden biri de bu zaten.

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Jolie'nin amacı, müzikalin sahneye konulması sırasında atılacak her adımda gençlerle çalışmak ve onların sesi olmak.

Annesinin asistanı olarak işe alınan Vivienne Marcheline ve ikizi Knox Leon, 2008 yılında Fransa'da dünyaya geldiler. İkizler, doğumdan sonra son dönemde anne ve babaları arasında yasal bir mücadelenin odağında yer alan Miraval Şatosu'na götürüldü.

İKİ BÜYÜK OĞLU, YÖNETTİĞİ FİLMLERİN KAMERA ARKASINDA ÇALIŞTI

Bu arada yeri gelmişken hatırlatalım. Angelina Jolie, daha önce de çocuklarıyla birlikte bazı ortak çalışmalara imza attı.

Maddox ile Pax Thien, Jolie'nin yönetmenliğini üstlendiği Without Blood adlı filmin kamera arkasında çalıştı.

Kamboçyalı Maddox, doğduğu ülkenin karanlık bir dönemini anlatan First They Killed My Father (Önce Babamı Öldürdüler) adlı filmin çekimlerinde de kamera arkasında görev almıştı. Maddox, Güney Kore'de biyokimya konusunda eğitim görüyor.

Jolie ve Pitt'in ilk biyolojik çocuğu Shiloh, performans sanatlarına olan ilgisini çoktan keşfetti. Genç kızın dans dersi sırasında çekilen bir videosu birkaç yıl önce büyük ilgi görmüştü.

Etiyopyalı Zahara'nın ise moda tasarımcılığı konusuna ilgi duyduğu biliniyor. Jolie de kızının bu konudaki en büyük destekçisi.

Pax Thien, annesinin Maria Callas'ı canlandırdığı filmin kamera arkasında çalıştı.





Etiyopyalı Zahara küçüklüğünden bu yana modaya meraklı. Tasarımcı olmak istediği bilinen genç kız annesinin kurduğu Atelier Jolie adlı moda markası için Jolie ile birlikte çalışıyor.





Jolie ve Pitt'in ilk biyolojik çocuğu Shiloh, birkaç yıl önce dans konusundaki yeteneğiyle dikkat çekti.

KARDEŞLERİ KADAR RAHAT DEĞİL... BİRAZ DAHA UTANGAÇ

Jolie- Pitt ikizlerinden Vivienne, altı çocuğun içinde en utangacı olarak dikkat çekiyor. Diğer kardeşleri kamera karşısında rahat tavırlar sergilerken Marcheline daha sıkılgan duruyor.

Vivienne Jolie Pitt, daha küçücük bir çocukken annesiyle birlikte Maleficent adlı filmde kamera karşısına geçmişti. Ama belli ki Jolie küçük kızını kamera arkası için yetiştirmeyi tercih etti

COPPOLA SİNEMAYA UYARLADI

Bu arada Angelina Jolie'nin kızıyla birlikte çalışacağı ve Broadway'de müzikal olarak sahnelenecek olar The Outsiders adlı esere de bir göz atalım. Söz konusu kitabın yazarı Amerikalı Susan Eloise Hinton.

Genellikle genç yetişkinlere yönelik yapıtlarıyla tanınan Hinton'ın en ünlü romanı da Dışarıdakiler yani Jolie'nin uyarlayacağı The Outsiders.

Hinton henüz bir üniversite öğrencisiyken yayınlanan kitap kısa sürede çok satanlar arasına girdi. Söz konusu eserin daha önce usta yönetmen Francis Ford Coppola tarafından sinema uyarlandığını da ekleyelim.

Filmde Tom Cruise, Matt Dillon ve Rob Lowe gibi yıldızlar kamera karşısına geçmişti.