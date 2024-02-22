Kaynana Victoria ilk kez net konuştu... Gelin, gelin olalı böyle sözler duymamıştır!

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Hem konukların hem de bu töreni dışarıdan izleyen meraklıların görmediği bir dizi olay yaşanmıştı bu iddialara göre.

Sonuç olarak o gösterişli düğünden sonra damat ile ailesi birbirlerinden uzaklaştı. Oysa onlar kelimenin tam anlamıyla kopmaz bir aileydi... Hatta gelinlerini de ikinci kızları gibi bağırlarına basmışlardı. Ama işte törenden sonra olup bitenler bambaşkaydı.

Aradan geçen zaman içinde -en azından dışarıya verdikleri görüntüye göre- aralarındaki sorunlar çözüldü. Geniş aile, yine eskisi gibi birbirine yakınlaştı.

Hatta kayınvalide, gelini hakkında ardı ardına birbirinden güzel sözler sarf etti. Ama işin ilginç yanı kimseleri inandıramadı.

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İLK KEZ SORUYA NET YANIT VERDİ... AMA KİMSE İNANMADI

Anladınız değil mi? Victoria Beckham ile büyük oğlu Brooklyn'in karısı Nicola Anne Peltz Beckham arasında yaşananları konuştuğumuzu.

Gelin- kayınvalide birbirleriyle iyi geçinme görüntülerini en son Nicola'nın hem senaryosunu yazdığı hem de yönetip oynadığı Lola adlı filmin galasında sergilemişti. Victoria Beckham, o galada gelinine desteklerini esirgemedi.

Bunun üzerinden kısa bir süre geçmişti ki bu kez Victoria Beckham, Vogue dergisine verdiği röportajda gelini Nicola hakkında kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

Derginin The Run Through adlı podcast yayınına konuk olan Victoria Beckham'a anne olmayla kayınvalide olmak arasında bir fark bulunup bulunmadığı soruldu.

ARDI ARDINA ÖVGÜLER SIRALADI

Buna yanıt olarak Victoria şunları söyledi: "Evet, bence Nicola harika biri çok yetenekli ve yaptığı şeye dair büyük tutkuları var. Ayrıca Brooklyn ve o birbirlerini çok mutlu ediyorlar. Bir anne olarak bunu görmek harika. Bu her şey demek... "





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'ASLINDA NEFRET EDİYOR... AMA OĞLU AŞIK, NE YAPSIN'

Her ne kadar Victoria, gelini hakkında bu birbirinden güzel sözleri sıralasa da kimse ona çok da inanmadı. Birçok sosyal medya kullanıcısı podcast'i izledikten sonra klavyesine sarılıp duyduklarına inanmadığını ifade etti.

Bir kullanıcı Victoria'nın "Nicola harika biri" derken beden diline dikkat ettiğini belirterek "Sözleri öyle ama vücut dili hiç de öyle söylemiyor" diye yorum yaptı.

Bir başka kullanıcı Victoria'nın Nicola hakkında böyle konuşuyor olmasına rağmen Beckham'ın, gelininden nefret ettiğini ileri sürdü.

Birçok kullanıcı da Victoria Beckham'ın sözlerini "Gayet politik bir yanıt" olarak nitelendirdi.

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Victoria Beckham'ın söyleşisini izleyen birçok kişinin ortak yorumu ise şöyle oldu: "Aslında Victoria, Nicola'dan nefret ediyor. Ama oğlu Brooklyn onu seviyor. Victoria'nın anlatmak istediği tam da bu."