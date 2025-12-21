Ona ‘parti kızı’ derlerdi… Hayatının aşkını buldu, anne olup uslandı… ‘İyi ki gençliğimi hızlı yaşamışım’

Haberin Devamı

Ünlü oyuncu Lindsay Lohan, kaotik geçmişinin oğlunu "farklı bir yönde" yetiştirmesine yardımcı olduğunu itiraf etti ve her şeye rağmen böyle bir geçmişe sahip olmaktan memnun olduğu itiraf etti.

Yıldız isim göründüğü kadarıyla “parti hayatını” pilates dersleri, çay saatleri ve mutlu bir aile tablosuyla değiştirdi…

Lindsay Lohan, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir panelde 2 yaşındaki oğlu Luai'nin annesi olduktan sonraki hayatının nasıl şekillendiğini anlatırken "Hayatımda yaşadığım deneyimleri şimdi oğlumla paylaşabiliyorum, böylece o da farklı bir öğreniyor. Bunun için ve geçmişte yaşadığım her şeyden edindiğim bilgi için çok minnettarım. Şimdi onu farklı bir yöne yönlendirebilmek çok güzel” dedi.

Yıldız isim anneliği de "Hayatımı başka bir insanla paylaşabildiğim, bu insana hayat verdiğim ve onun dünyayı bu kadar özgürlükle görebildiğini bildiğim için anneliğin her anını seviyorum" diyerek anlatıyor.

Oğlumun gözlerine baktığımda ve o da bana baktığında bu mucize gibi hissettiriyor” diyen Lindsay Lohan artık bir sağlıklı yaşam rehberi ve şükran günlüğü tuttuğunu ve bol bol pilates yaparak yaşadığını söylüyor.

Üstelik birçok ünlü isim anne olduktan sonra mesleğinden uzaklaşsa da Lindsay Lohan tam tersi anne olduktan sonra bitmeye yüz tutan kariyerini canlandırmayı da başardı ve onu şöhret yapan eski filmi Freaky Friday’in devamı “Freakier Friday”de başrol oynadı.

“İşin içindeyken, özellikle Hollywood'da, bir makine gibi çalışıyorsunuz. Sürekli bir adrenalin yaşıyorsunuz ve bu durduğunda ne yapacağınızı bilemiyorsunuz. Normal hayatınıza, normal rutininize nasıl geri döneceğinizi bilmeniz gerekiyor. Bu yüzden çalışmadığım zamanlardaki rutinlerimi, çalışırken de sürdürmeliyim. Bu düzenin kalması gerekiyor çünkü bu benim için doğru olan bu.”

Lindsay Lohan sadece oğlu için iyi bir rol model olmak istemiyor, hayranlarını da düşünüyor ve onlara da iyi bir örnek olmak istiyor: “Tekrar oyunculuğa başladığımdan beri, daha küçük çocuklar filmlerimi izliyor. Onların örnek alabileceği iyi bir insan olmak istiyorum.”

1998’de rol aldığı Disney filmi The Parent Trap ile çocuk yaşta şöhrete kavuşan, “Freaky Friday” ve “Mean Girls” gibi yapımlarla da bu şöhreti kaplayıp yıldız bir oyuncu olan Lindsay Lohan’a erken gelen bu büyük şöhret tabiri caizse pek de yaramamıştı…

Paris Hilton ve Britney Spears gibi ünlü dostlarıyla sürekli bitmeyen bir partide yaşıyormuş gibi görünen, bir dönem uyuşturucu da kullanan ve hapse bile girip çıkan Lindsay Lohan’ın hayatı Dubai’ye taşınınca değişti…

Hollywood’dan kaçan ve burada tanıştığı finansçı Bader Shammas’la 2021’de nişanlanan ve 2022’de evlenen Lindsay Lohan Temmuz 2023'te de oğlunu kucağına alıp ilk kez annelik sevinci yaşamıştı.

Lindsay Lohan kocası ve evliliği için de “Ben dünyanın en şanslı kadınıyım. O beni buldu ve aynı anda hem mutluluğu hem de zarafeti bulmak istediğimi biliyordu. O benim hayatım ve her şeyim. Her kadın her gün böyle hissetmeli.” diyor.

Anne olduktan sonra bambaşka bir insana dönüşen yıldız isim annelik macerası hakkında da sık sık samimi açıklamalar yapıyor ve “Bu, asla sahip olamayacağımı sandığım yepyeni, farklı bir sevgi türü” diyor.

