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Haber Giriş: 22.01.2021 - 11:28 | Son Güncelleme:

Oktay Kaynarca: Biz de sizin gibi zor şartlar altında çalışıyoruz

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Oktay Kaynarca: Biz de sizin gibi zor şartlar altında çalışıyoruz
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Oktay Kaynarca önceki akşam Bebek’teydi.

Bir mücevher dükkanından çıkarken görüntülenen oyuncu, başrolünde oynadığı dizinin çekimlerinin yoğun geçtiğini belirterek “Malum, havalar soğuk. Biz de sizin gibi zor şartlar altında çalışıyoruz. Allah hepimizin yardımcısı olsun” dedi.

Oktay Kaynarca: Biz de sizin gibi zor şartlar altında çalışıyoruz

Doğum günü kampanyası
Oktay Kaynarca, 27 Ocak’taki doğum günü vesilesiyle bir yardım kampanyası başlattı. Oyuncu, sosyal medyada takipçilerine “Türk Kanser Derneği için kampanya açtım. Yapacağınız bağışlar beni çok sevindirecek” diye seslendi.

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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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