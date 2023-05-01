Oktay Kaynarca 8 milyon TL’ye ‘çevreci’ oldu

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Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca da elektrikli araca geçerek çevreci oldu. Ekranların başarılı isminin tercihi BMW i7 oldu. Tamamen elektrikli araç 600 km menziliyle dikkat çekiyor. Ancak aracı özel kılan ikonik tasarımı. Swarovski kristal detaylarla bezenmiş ön tasarımı araca özgün bir tasarım katarken, mücevher izlenimi veriyor.



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Bu kadar özellikli bir aracın tabii ki özel bir fiyatı var. Bu yıl satışa sunulan otomobilin fiyatı tamı tamına 8 milyon TL!Markanın amiral gemisi modeli sedan araç, BMW’nin en pahalı ürünlerinden biri. Otomobillere merakıyla bilinen, antika araçlardan lüks ciplere kadar birbirinden farklı araçlar kullanan oyuncu, çok yakında yeni oyuncağıyla İstanbul caddelerinin tozunu attırmaya başlar. Güle güle kullansın...

Ot Festivali rekor kırdı

Çeşme’de düzenlenen 12. Alaçatı Ot Festivali, eğlenceli bir kortejle başlarken, 1.3 milyon ziyaretçisiyle rekor kırdı. Benim de davetli olarak ziyaret ettiğim festival, depremin yaralarını sarmak amacıyla ‘Yeniden Doğuş’ temasıyla düzenlendi.



Jüri başkanlığını Ayhan Sicimoğlu’nun, sunuculuğunu Çağla Şıkel’in yaptığı “En Güzel Ot Yemeği” yarışmasına bu yıl, Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran’ın kararıyla depremde zarar gören 11 ilimizin lezzetleri de eklendi.Festivalin ikinci gününde Karsu sahne aldı. Depremde çok sayıda yakını kaybeden Karsu, konserin ilerleyen dakikalarında ise ‘Neredesin Sen’i seslendirdi.

Arkadaşa büyük jest

İbrahim Büyükak’ın senaryosunu yazdığı, yönettiği ve başrolünde oynadığı “Özür Dilerim” filmi, geçtiğimiz günlerde seyirciyle buluştu. Oğuzhan Koç’la abi-kardeşi oynayan Büyükak’ın filmde, yakın arkadaşı Mustafa Aksakallı’ya jest yaptığını öğrendim.



Seçim yarışında destek istedi

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Ezgi Mola’nın sevgilisi işletmeci Mustafa Aksakallı’yla ailece tanışan ve çok seven İbrahim Büyükak, senaryoda Aksakallı soyadını kullandı. Oğuzhan Koç’la canlandırdığı Erkin ve Koray karakterlerine bu soyadı veren Büyükak, böylece arkadaşının soyadını ölümsüzleştirdi. Güzel bir jest doğrusu…Cemiyet ve iş hayatının tanınmış ismi Derya Ayaydın, AKP İstanbul milletvekili adayı olmuştu.Bugünlerde gece gündüz yoğun bir tempoda seçim çalışmaları için ter döken Ayaydın, önceki akşam da Türkiye’nin önde gelen genç iş insanlarıyla buluştu. Konuklarını yemekte ağırlayan milletvekili adayı, genç iş insanlarından seçimlerde desteklerini istedi.

Yaz sergisi açılıyor

QNB Finansbank, Artkolik Sanat ve Eğitim Platformu ortaklığında yaratılan “Kırılma Noktası: Hikâyenin Sonunu Sen Yaz” sergisiyle iklim krizi ve çevre sorunları hakkında farkındalık yaratmayı amaçlıyor.



QNB Finansbank’ın genel müdürlük binası Kristal Kule’de açılacak sergi, 18 Haziran’a kadar her cumartesi ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek. Türkiye çağdaş sanatının önemli temsilcilerinin atık malzemelerden ürettiği 50 eseri barındıran serginin küratörlüğünü ise Denizhan Özer üstleniyor. 4 Mayıs akşamı, Artkolik’in yaratıcısı Nazlı Keçili’nin ev sahipliğinde serginin açılış daveti gerçekleştirilecek.