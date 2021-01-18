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Magazin
Haber Giriş: 18.01.2021 - 19:50 | Son Güncelleme:

Okan Karacan'ın mutluluk gözyaşları

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(Kovid-19) nedeniyle 10 gün önce hastanelik olan Okan Karacan'dan güzel haber...

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan oyuncu Okan Karacan, durumu kötüleşince hastaneye kaldırılmıştı. 10 günlük tedavi sonrasında durumu iyiye giden ünlü oyuncu sosyal medya hesabından bir masaj paylaştı.

Hayatının en zor süreçlerinden birini geride bıraktığını belirten Karaca, yeniden doğal bir şekilde nefes olabilmenin mutluluğunu yaşadığını söylerken gözyaşlarını tutamadı.

 İşte Karacan'ın mesajı:

Herkese merhaba... 10 günlük mücadelenin ardından sizlere yeniden "merhaba" demek istedim. İyi ki varsınız, güzel haberlerle karşınızda olacağım inşallah sevgi ile ...

 

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