Oğulları birbirine girdi, kendisi kansere yakalandı... Derdinin dermanı bu üç çocuk

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Özetle, bir zamanlar Kraliçe 2. Elizabeth'in ailenin başı olduğu dönemde yaşadıkları yüzünden 1992 yılını tanımlarken kullanılan "Kabus yılı" nitelendirmesi Charles'ın hükümdarlığı döneminde bir kez daha tekrarlanıyor.

Diğer yandan da ailenin sağlam ve sağlıklı kalan üyeleri, başta William olmak üzere görevlerini güç de olsa sürdürmek zorunda.

BUNCA YIL BEKLEDİ, SONUNDA KAVUŞTU AMA KEYFİNİ SÜREMEDİ

Kral Charles'a gelirsek... 70 yılı aşkın süre beklediği tahtına kavuştuktan sadece dokuz ay sonra sağlığı nedeniyle büyük bir darbe yiyen Charles ise elinden geldiğince hayata tutunmaya ve moralini yükseltmeye çalışıyor.

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Tedavisi başlayan Kral, bir süredir Londra'da değil, Norfolk'ta dinleniyor. İşte orada da onun kendini iyi hissetmesini sağlayan "birileri" var. Üç tane sevimli çocuk.. Yani Kate ile William'ın çocukları George, Charlotte ve Louis.

10 yaşındaki George, 8 yaşındaki Charlotte ve 5 yaşındaki Louis, dedeleri Charles'a yakın Anmer Hall'daki evlerinde bulunuyorlar tatil nedeniyle.

Aslında Galler Prensi William ile Galler Prensesi Kate, çocuklarının yarı yıl tatillerini genellikle ya ünlü kayak merkezlerinde ya da Karayipler'de geçirirlerdi.

Fakat bu yıl Kate'in ameliyattan sonra uzun süre dinlenme zorunluluğu nedeniyle böyle bir gezi yapılamadı. Bu yüzden de Galler ailesi tatili Norfolk'taki evlerinde geçirmeye karar verdi.

GALLER DEDE'NİN YARASINA MERHEM OLUYORLAR

Hello dergisinin haberine göre George, Charlotte ve Louis, bir yandan annelerine moral kaynağı olurken diğer yandan da Galler Dede diye çağırdıkları Charles'ın "yarasına merhem" oluyor.

Derginin haberine göre Galler çiftinin üç çocuğu, Charles'ın dikkatini hastalığından alıp iyi vakit geçirmesini sağlayarak ona gelecek için umut aşılıyor. Kral Charles ise üç torunuyla elinden geldiğince fazla vakit geçirmeye çoktan hazır.

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Bu arada hatırlatalım, her ne kadar kendisinin bundan hoşlanmadığı söylense de hastalığı ve tedavisi nedeniyle resmi görevlerini iptal etmek zorunda kaldı Charles. Bu sayede de dinlenirken torunlarına ayıracak bol vakti kalıyor.

Kraliyet ailesiyle ilgili kaleme aldığı kitaplarla tanınan Robert Jobson'a göre Kral Charles, üç küçük çocuktan pozitif enerji alıyor.

Jobson, Hello dergisine yaptığı açıklakmada Kral'ın huzura ve sükunete ihtiyacı olduğunu söyleyerek "Yine de üç torununu görmekten ve onlarla vakit geçirmekten mutluluk duyuyor" diye konuştu.

Jobson, Charles'ın, kendi oğulları William ve Harry'nin çocukluk döneminde aşırı meşgul olduğunu hatırlatarak "Onları sık sık koruma görevlilerine bırakırdı. Her ne kadar şimdi de kral olduğu için meşgul olsa da üç torununu elinden geldiğince çok görmeye çalışıyor" dedi Robert Jobson.

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BÜYÜK OĞLUNDAN OLAN TORUNLARIYLA ARASI İYİ

Charles'ın, büyük oğlu William ile gelini Kate'in üç çocuğuyla yakınlığı önceki yıl Kraliçe'nin tahta çıkışının 70'inci yıl dönümü etkinliklerinde de kamuoyuna yansımıştı.

Bir etkinlik sırasında annesi Kate'in sabrını zorlayan küçük Louis, en sonunda dedesi Charles'ın kucağında sükuneti bulmuştu.

Bu arada torun demişken... Kral Charles'ın ABD'de yaşayan küçük oğlu Harry ve karısı Meghan Markle'dan dünyaya gelen iki torunu Archie ve Lilibet ile ilgili iddialar da dolaşıyor ortalıkta.

HARRY DE ÇOCUKLARINI BABASIYLA GÖRÜŞTÜRMEK İSTİYOR

Kral Charles, her ne kadar büyük oğlu William ve onun ailesiyle iyi geçiniyor olsa da küçük oğlu Harry ile arasını bir türlü düzeltebilmiş değil.

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Karısı Meghan ile ABD'de yaşayan Harry, babasının hasta olduğunu öğrenince hemen uçağa atlayıp yanına gitti. Kısacık bir zaman orada kalsa da onun ardında çok yorum yapıldı.

Sonunda Harry, karısı Meghan Markle ile birlikte bulunduğu Kanada'nın gözde kış sporları merkezi Whistler'da Good Morning America programına konuştu. Prens Harry, babası başta olmak üzere ailesine zeytin dalı uzattı o kısacık röportaj sırasında.

Ailesini sevdiğini ve her hastalığın aileleri birleştirme gücü olduğunu söyledi. Sonra da "Tekrar İngiltere'ye gitme planım var" diyerek babasını bir kez daha ziyaret edeceğini belirtti. Üstelik bu kez ailesinin yanında daha uzun süre kalacağını da söyledi.

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Tabii onun bu röportajından sonra hemen yorumlar da başladı. Bunlardan biri de Lynn Carrat'a ait. Buna göre babasının hastalığı Harry için bir tür alarm zili oldu.

ÖNCE KENDİNİ KANITLAMASI GEREK

Carrat, İngiliz Mirror gazetesine verdiği röportajda bu hastalığın, ailenin bir insan için ne kadar önemli olduğunu Harry'ye hatırlattığını ileri sürdü. Ona göre Prens, çocukları Archie ile Lilibet'i, onların yüzünü bile doğru dürüst görmeyen dedelerini ziyarete götürecek.

Ama bunun için önce Harry'nin başka bir adım atması gerek. OK dergisine konuşan bir kaynak onun İngiltere'de daha fazla vakit geçirmek istediğini belirtti.

Ona göre Harry; çocuklarının hem büyükbabalarıyla hem de kuzenleriyle tanışmasını istiyor. Ama bunun için aileye iyi niyetini kanıtlaması gerek!

İKİ TORUNUNUN YÜZÜNÜ BİLE DOĞRU DÜRÜST GÖRMEDİ

Kral Charles, büyük oğlu William'ın çocuklarıyla yakın bir ilişkiye sahip. Fakat küçük oılu Harry'den dünyaya gelen torunları Archie ve Lilibet'i ise doğru dürüst görmedi bile.

Archie İngiltere'de dünyaya geldikten sonra anne ve babası Londra'da biraz zaman geçirip önce Kanada'ya sonra ABD'ye gitti.

Kızları Lilibet ise ABD'de dünyaya geldi. Charles onu da sadece bir kere Platin Jubile için İngiltere'ye yaptıkları kısacık ziyarette görebildi. Sonrasınrda ise küçük oğlundan dünyaya gelen torunlarını hiç görmedi.