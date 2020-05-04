Oğlunu kaybeden Ebru Şallı’dan duygusal paylaşım – Ebru Şallı’nın oğlu ne zaman öldü?
Oğlu Pars'ı nisan ayınsa kaybeden Ebru Şallı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım kalplere dokundu. Uzun bir aradan sonra Instagram hikayeleri bölümünden duygusal bir paylaşım yapan Ebru Şallı'ya destek mesajları yağdı. Şallı, 9 yaşında hayatını kaybeden oğlu Pars'ın mezar taşına 'Ponçik sen hep benimlesin' yazdırmıştı.
Ebru Şallı'nın Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Pars, 16 Nisan'da 2 yıldır mücadele ettiği lenfoma hastalığına yenilerek hayatını kaybetmişti. Şallı, uzun bir aradan sonra Instagram sayfasında duygusal bir paylaşım yaptı.
Ebru Şallı'nın Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Pars, 16 Nisan'da 2 yıldır mücadele ettiği lenfoma hastalığına yenilerek hayatını kaybetmişti.
'Anne kedi hastalanan yavrusunu hastaneye getirdi' caps'ini paylaşan Ebru Şalı'nın 'anne kedi bir ömür de yaşardı hastanede' sözleri takipçilerini ve sosyal medya kullanıcılarını da derinden etkiledi.
'MÜCADELE EDİYORUZ DEMİŞTİ...'
Şallı, geçen yıl mayıs ayında verdiği bir röportajda “Pars’ı halsizlik ve kemik ağrıları nedeniyle doktora götürdük. Yapılan tetkiklerin hemen ardından tedavi süreci başladı. Son bir yıldır ailece hastalıkla mücadele ediyoruz” demişti.
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