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Haber Giriş: 29.02.2020 - 07:48,Son Güncelleme:/

Oğlumla çok yakışıyorlar

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Oğlumla çok yakışıyorlar
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Eser Yenenler’in talk show programına konuk olan Seda Sayan, oğlu Oğulcan Engin’in yeni ilişkisi hakkında konuştu.

Oğulcan Engin’in yeni sevgilisi Ezgi Eyüboğlu’nu çok beğendiğini söyleyen sanatçı, “Oğulcan’ın hayatındaki kimseyi bu zamana kadar kıskanmadım. Hatta öyle ki yanında kimi görsem ‘Aa ne kadar iyi kız, evlensene’ falan diyorum. Ezgi de çok güzel bir kız, oğlumla çok yakışıyorlar” dedi.

Oğlumla çok yakışıyorlar


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