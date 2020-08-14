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Haber Giriş: 14.08.2020 - 11:13,Son Güncelleme:

‘O ses bana ait’ davası

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
‘O ses bana ait’ davası
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2007 yılında henüz bir lise öğrencisiyken seslendirdiği “Kalbime Gömerim O Zaman” adlı şarkıyla tanınan ve bu eserle MÜYAP Müzik Ödülü’ne de layık görülen şarkıcı Gökçe Kırgız, eserini başkalarının da kullandığını iddia ederek mahkemeye başvurdu.

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde açılan davanın dilekçesinde Kırgız’ın hak kaybına uğradığı öne sürüldü. Dilekçede şöyle denildi: “Gökçe Kırgız dışında başka kişilerin de şarkı üzerinde hak iddiasında bulunduğu görülmüştür. İddiaların haksız ve mesnetsiz olduğu ortaya çıkacaktır. Şarkıyla ilgili doğabilecek her türlü hak kaybının önüne geçebilmek için Gökçe Kırgız’a ait sesin çözümlenmesini ve kimliklendirme işleminin yapılmasını istiyoruz. Ayrıca bu sesin Gökçe Kırgız’a ait olduğunun tespitini istiyoruz.” m 

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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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