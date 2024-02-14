Meraklı gözler o ayrıntıyı kaçırmadı: O kadar kusur kral kızında da olur!

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Son bir buçuk yıldır kelimenin tam anlamıyla gösteri dünyasının ünlüleri gibi muamele gören bu kişi İspanya tahtının gelecekteki kraliçesi Prenses Leonor.

Artık 18 yaşında bir yetişkin oluşu ülkesinde hem resmi hem de aile arasında törenlerle kutlanan Leonor, dünyanın dört bir yanında büyük bir hayran çılgınlığı yarattı.

Tabii ki bir süredir askeri görevini yapması, ailesiyle birlikte birçok etkinlikte görev üstlenmesi bu çılgınlığın en önemli nedenlerinden biri.

Durum öyle bir hale geldi ki dünyanın en iddialı kadınlarından biri olan annesi Kraliçe Letizia'yı bile gölgede bırakıyor Leonor.

'MASAL PRENSESİ'NE DÖNÜŞTÜ

Prenses'in bu kadar çok ilgi çekmesinin en önemli nedeni güzelliği elbette. Sarı saçları, parlak mavi gözleri, askerlik görevini yaptığı sırada iyice forma giren fiziği onu kelimenin tam anlamıyla bir tür masal prensesine dönüştürdü.

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Hatta durum öyle bir hale geldi ki Leonor daha çok erken olmasına rağmen geleceğin en gözde bekar genç kızı olarak ilan edildi bile.

Bu kadarı da yetmedi ona ideal eş bulmaya çalışanlar da çıktı ortaya. Elbette bu adaylar da hep dünyanın sayılı zengin ve soylu aileleri arasından çekiliyor.

Büyük olasılıkla Leonor'un gündeminde bunlar şimdilik yok. Her ne kadar okuduğu İskoçya'da Amerikalı zengin bir ailenin oğluyla yakınlaştığı ileri sürülse de Leonor ve babası Kral Felipe bu konuda herhangi bir yorum yapmıyor.

DİŞLERİ DÜNYAYA DERT OLDU

Her ne kadar milyonlarca hayranı olsa da Leonor, tıpkı gösteri dünyasının ünlüleri gibi mercek altına alınıyor sık sık. Giyim kuşamı, saç modeli, hafif makyajı kısacası onunla ilgili her şey ince ince elenip sık dokunuyor.

Bir dönem kilolarıyla eleştiri konusu olan Leonor neyse ki askerlik görevini yaparken bundan kurtuldu. O sırada aldığı eğitim fiziğini de güzelleştirdi. Ama yine de bütün hayranlarının ilgisini hiç eksik etmediği bir ayrıntı daha var: Güzel Prenses'in dişleri.

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Böyle ilk anda kulağa inanılmaz geliyor olabilir ama Prenses Leonor'un dişleri uzun süredir dünyanın ilgi odağında.

Çünkü dişlerinde belirtildiğine göre ailesinden gelen ve büyük oranda kalıtsal olan bir sorun var. Neyse ki son dönemde o da düzeltilme yoluna girmiş görünüyor.

Ama yine de sıkı takipçileri onu çok sevip beğenseler de genç kızın dişlerinden meraklı bakışlarını alamıyor. Özetle onun da "Bu kadar kusur Kral kızında bile olur" denilecek bir özelliği var.

İspanya sarayının genç veliaht prensesi Leonor'un dişleri yıllardır kamuoyuna dert oldu.

ANNE VE BABASINA ELEŞTİRİLER GELDİ

Üst çenesinin iki yanındaki bazı dişlerinin yeterince gelişmemiş olması belki de kendisini ve ailesini meşgul etmediği kadar kamuoyuna dert olmuştu.

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Durum bir ara öyle bir hale geldi ki "Kral'ın kızının dişlerine bakım yaptıracak parası yok mu?" gibi tuhaf sorular bile sorulur oldu sosyal medyada.

Hatta bir ara, yıllara meydan okumak ve kusursuz görünmek için elinden geleni yapan annesi Letizia'nın neden veliaht kızıyla ilgilenmediği bile konuşulur oldu.

Neyse ki geçen yıl o tuhaf sorunun yanıtı da ortaya çıktı. Ailesi tabii ki bu kadar göz önünde olan kızlarıyla ilgili her ayrıntı gibi dişlerini de ihmal etmedi. Belli ki sadece zamanın gelmesini bekledi.

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Bu konu o kadar merak uyandırdı ki İspanya'daki birçok magazin yayın organı Leonor'un dişlerini masaya yatırdı, ortodonti uzmanlarının görüşlerine başvurdu.

İspanyol Semana dergisinin görüşünü aldığı ortodonti uzmanı, Leonor'un kalıtsal agenezi adı verilen bir durumdan musdarip olduğunu söylemişti.

Yani doku eksikliğinden dolayı üst çenesinin iki yanındaki iki dişin gelişmediğini. Hatta genç kızın görüntülerine bakarak tedavi uygulandığını ve bunun sonucunun alınmaya başladığını da anlatmıştı.

Leonor'un, çözüldüğü belli olan ve hayranlarına derin bir nefes aldıran sorununa kısaca bakarsak.. Kalıtsal bir durum olan agenezi, bir ya da birkaç dişin eksikliğiyle kendini belli eder. Aynı ailenin birkaç üyesinde ortaya çıkar.

Genellikle kesici dişlerin ve küçük azı dişlerinin eksikliği ile kendini gösterir. Erken teşhisi tedavinin de erken yapılmasını ve başarısını etkiler. Tabii bu arada.... Şimdi kafalardaki en önemli soru Leonor'un bu genetik mirası ailesinin hangi kanadından devraldığı. Annesi Letizia'nın mı yoksa babası Felipe'nin mi?