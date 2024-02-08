O da bir zamanlar yeni gelindi... Şimdi boy boy çocukları yanında 

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Carter Reum ile evlenip çoluk çocuğa karıştıktan sonra eskisine oranla biraz dana sakinleşse de yine bütün hayatını gözler önünde yaşıyor...

Evliliği, ardı ardına dünyaya gelen bebekleri derken Paris Hilton "ailesinin en parlak yıldızı" unvanını kimselere vermiyor. Onun tercihi bu yönde elbette.

Her ne kadar kendisi "dünyanın en zengin varisi" olarak tanınsa da bu unvanı onunla paylaşan üç kardeşi daha var.

Paris ve Nicky Hilton'ın iki tane erkek kardeşleri de var. İki kız kardeş ailelerinin en göz önüne çıkan üyeleri.

Barron, Conrad Hughes ve tek kız kardeşi Nicky. Erkek kardeşleri hayatlarını pek o kadar göz önünde yaşamıyorlar ama kendisinden bir yaş küçük kız kardeşi Nicky de kamuoyu tarafından çok tanınıyor.

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Dünyanın önde gelen varlıklı ailelerinden birine mensup olan James Rothschild ile evli olan 40 yaşındaki Nicky, üç tane de çocuk sahibi oldu.

İki kız ve bir erkek çocuğu olan Nicky Hilton, ablası Paris'in aksine çocuklarını meraklı bakışlardan uzak tutuyor.

İLK KEZ ÇOCUKLARIYLA BİRLİKTE BİR ETKİNLİĞE KATILDI

Ama birkaç gün önce bu kuralını bozdu ve ilk kez üç çocuğuyla birlikte bir etkinliğe katıldı.

Nicky Hilton Rothschild, geçtiğimiz günlerde New York'taki Dondurma Müzesi'nde düzenlenen bir etkinliğe katıldı. Leylak rengi bir elbise ve aynı renk ceket giyen Nicky'ye bu eğlenceli etkinlikte çocukları da eşlik etti.

Yedi yaşındaki Lily Grace, 6 yaşındaki Theodora ve 5 yaşına gelmesine rağmen ismini açıklamadıkları 18 aylık oğlu da ona eşlik etti.

Nicky Hilton Rothschild'in kız çocuklarına bir örnek elbiseler giydirmiş olması dikkatlerden kaçmadı. Kendi başına yürümeyi kısa süre önce öğrendiği için bu konuda çok hevesli görünen oğlu da spor giysiler içindeydi.

Nicky, çocuklarıyla birlikte Young Hearts Friends Fest kapsamında düzenlenen etkinliğin en çok dikkat çeken konuğu oldu....

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Nicky Hilton Rothschild, beş yaşına gelmesine rağmen oğlunun adını kamuoyuna açıklamadı.

Nicky Hilton bir dönem dünyanın en gözde bekarlarından biri olarak biliniyordu. 2004 yılında Todd Meister ile evlenen ve aynı yıl boşanan Nicky Hilton Rothschild, sonra uzun süre ablası Paris'in aksine sevgilileriyle objektif karşısına çıkmamaya çalıştı. Bu konuda da çok başarılı oldu.

Sonra 2015 yılında James Rothschild ile dünyanın gözleri önünde gerçekleşen bir törenle hayatını birleştirdi.

KOCASIYLA BİR DÜĞÜNDE TANIŞTI

Nicky ile James, 2011 yılında Formula 1'in patronlarından Bernie Ecclestone'un küçük kızı Petra ile sonradan boşandığı James Stunt'ın düğününde tanıştılar. Sonra da flört etmeye başladılar.

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Çift, ilk yılı uzak mesafeli bir ilişki yaşayarak geçirdi. Sonunda ikisi de New York'a taşınmaya karar verdi.

Üç yıllık flörtün ardından da 2014 yılında İtalya'nın Como Gölü kıyısında nişanlandılar. Bir yıl sonra da gösterişli bir törenle evlendiler.

Üstelik evlendikleri yer de ilginçti. Nicky ile James, Londra'da Kate Middleton ile Prens William'ın da yaşadığı Kensington Sarayı'nda ünlülerin katıldığı bir törenle hayatlarını birleştirdi.

Nicky Hilton'un gelinliği de evlendiği dönemde çok konuşulmuştu.

Bir yıl sonra büyük kızları Lily Grace, ertesi yıl da aile içinde Teddy diye çağrılan küçük kızları Theodora dünyaya geldi.

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Nicky ile James, tek oğullarının adını şu ana kadar açıklamadı. Hatta beş yaşına gelen küçük çocuğun yüzünü sosyal medya paylaşımlarında bile göstermediler.

Nicky Hilton Rothschild, ilk kez geçtiğimiz günlerde üç çocuğuyla birlikte katıldığı etkinlikte oğlunun yüzünü de ilk kez gösterdi.