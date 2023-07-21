Nusret Gökçe muradına erdi!

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Türkiye’nin dünyaya ihraç ettiği en önemli markalarından olan Nusret, İstanbul Havalimanı’nda burger restoranı açılıyor. Nusret Gökçe’nin yıllardır kurduğu hayal sonunda gerçek oluyor. Gökçe, Atatürk Havalimanı’nda dünya markaları arasında yer almanın hayalini yıllarca kurmuş ancak bu isteğini gerçekleştirememişti.

Conde Nast Traveler tarafından 2022 yılında dünyanın en iyi havalimanı seçilen İstanbul Havalimanı’nda Saltbae Burger açacak olan Nusret Gökçe, bu işletmeye yakışır bir restoran açmak için kolları sıvamış durumda. Şu sıralar yeni açtığı Saltbae Burger Mykonos’ta olan Gökçe, bir yandan da İstanbul Havalimanı’ndaki çalışmaları takip ediyor. Türkiye’nin gözbebeği olan İstanbul Havalimanı’na, dünya çapında ses getiren Saltbae Burger çok yakışacak.

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Yeni aşk

Cemiyetin hızlı çapkınlarından Malkoç Süalp’in hayatında yeni biri var... Süalp, 2013’te ünlü oyuncu Bade İşçil ile evlenmiş, üç yıl sonra boşanmıştı. Bir çocuk sahibi olan çiftin boşanma davası uzun süre gündemi meşgul etmişti hatırlarsanız.

Süalp’in yeni aşkı, bir sosyal medya paylaşımıyla ortaya çıktı. Yakışıklı iş insanı, bir süredir cemiyetin alımlı genç kadınlarından Simin Erbel’le birlikte. İç mimar ve fotoğrafçı olan Erbel, aynı zamanda Alara Koçibey’in kuzeni...Simin Erbel, arkadaşı Aylin Fansa’nın paylaştığı bu fotoğrafın altına ‘seni seviyorum’ yazarak Malkoç Süalp’i etiketleyerek aşkını ilan etti.

Ordu’da aşk başkadır

Genç oyuncular İdris Nebi Taşkan ve Buse Meral’in 5 ay önce başlayan arkadaşlığı aşka dönüştü. ‘Al Sancak’ dizisindeki rolüyle parlayan ve yakında ‘Ayrılık A.Ş.’ filmiyle beyazperdede olmaya hazırlanan İdris Nebi Taşkan, Buse Meral’e aşkından Ordu yollarını aşındırmış. Buse Meral, seti gereği Fatsa’da olduğundan Taşkan sık sık sevgilisini görmek için Ordu’ya gidiyor. Taze aşıklar işlerinden buldukları her fırsatı denize girerek ve bol bol birlikte vakit geçirerek değerlendiriyor.

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Sezon öncesi Cunda tatili

Ekranların sevilen yüzlerinden Berna Keskin, sezonunun yorgunluğunu Ayvalık Cunda’da attı. Geçtiğimiz kış Kadir Doğulu’nun yapımcılığını üstlendiği “Leylifer” dizisinin çekimlerinde hayli yorulan güzel oyuncu, yeni sezon öncesi dört gün kaldığı Cunda’da bol bol denize girdi. Ziya Bey Konağı Otel’de kaldığı süre boyunca Cunda Adası’nı karış karış gezen Keskin, gündüzleri jet ski’ye binerek stres attı. İstanbul’a yenilerek gelen Keskin, yeni projeler için start verdiğini söyledi.

Michelin yıldızlı şeften özel menü

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Be Premium Bodrum, temmuz-ağustos aylarında tutkuları ve özgün tarifleriyle dünya mutfağına yön vermiş Michelin yıldızlı şefleri, değerli konuklarıyla buluşturmanın heyecanını yaşıyor. Etkinliğin ikinci yıldızlı şefi Portekizli Joao Rodrigues oldu. 2017 yılında ülkesinde yerel üreticileri teşvik eden Projecto Materia’yı kuran Rodrigues, iş ve sanat dünyasından pek çok ünlü ismin katıldığı davet ile menüsünü lezzet tutkunlarının beğenisine sundu. Büyük beğeni toplayan Michelin yıldızlı şef, 30 Temmuz tarihlerine kadar Be Premium Bodrum’da olacak.

Özge Özder - Sinan Güleryüz