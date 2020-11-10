Nurseli İdiz kimdir, eski eşi Cem İdiz kim? İşte Nurseli İdiz hakkında bilinmeyenler

Babası İskeçe göçmeni Faruk Nafiz Çamlıbel (Ünlü şair Faruk Nafiz Çamlıbel değil), annesi Deniz Çamlıbel ise Kırklarelilidir.

Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü ve Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümü mezunu olan sanatçı, 1981'de AST'ta çalışarak sanat hayatına başladı. Ankara ve İstanbul Devlet Tiyatroları'nda ve İstanbul Şehir Tiyatroları'nda görev yaptı. Halen Tiyatro İstanbul kadrosunda olup, sinema ve dizi filmlerde rol alıyor.

NURSELİ İDİZ’İN ESKİ EŞİ CEM İDİZ HAKKINDA

19 Mart 1959'da Ankara'da doğan Cem İdiz, 1970'te Ankara Devlet Konservatuvarı Viyolonsel Bölümü'nü kazandı. Henüz bu bölümde öğrenimi sürerken 1974'te Muammer Sun ve Adnan Saygun'un yönlendirmesiyle konservatuvar kompozisyon bölümüne geçti. Muammer Sun ile Armoni, Erçivan Saydam ile kontrpuan ve füg, Mithat Fenmen'le partisyon okuma ve çalma, Ferit Tüzün'le müzikal analiz, Kemal İlerici ile Türk müziği armonisi çalıştı. 1977-78 yıllarında Ankara'daki öğrenimine ara vererek Lahey'deki Hollanda Kraliyet Konservatuvarı'na giren besteci, Peter Schat'tan kompozisyon, Louis Andriessen'den çağdaş müzik formları dersleri aldı.

1978'de '1 Mayıs 1977'ye Ağıt' adlı senfonik şiiri Hollanda Kraliyet Konservatuvarı Orkestrası tarafından ilk kez seslendirildi. Hollanda dönüşü M.S.Ü. İstanbul Devlet Konservatuvarı'nı Cengiz Tanç'ın öğrencisi olarak bitiren İdiz, İlhan Usmanbaş, Bülent Tarcan, Cevat Memduh Altar ile çalışarak, bestelediği senfoni ve Dimitri Şostakoviç üzerine hazırladığı tez ile yüksek lisansını tamamladı ve okulda öğretim elemanı olarak göreve başladı. Müzik teorisi, solfej, ileri solfej, armoni, çalgı bilgisi, müzik tarihi dersleri veren besteci, konservatuvar yayını olan 'Müzik ve Sahne Sanatları´ dergisinin çıkmasına öncülük etti. 1993 yılında konservatuvardaki görevinden istifa eden İdiz, bağımsız besteci olarak çalışmış, orkestra ve oda müziği eserlerinin yanı sıra çok sayıda tiyatro ve film müziği bestelemiştir