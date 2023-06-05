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Nurhan Damcıoğlu hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Nurhan Damcıoğlu#Kanto#Sinema
Nurhan Damcıoğlu hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 05, 2023 20:42

Türk kantocu, ses sanatçısı ve tiyatro, sinema oyuncusu Nurhan Damcıoğlu (82) hayatını kaybetti.

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Ünlü sanatçı, bugün İzmir'de kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.Hürriyet'in ulaştığı ünlü sanatçının kardeşi Perihan Damcıoğlu" Kan değerleri bir anda düştü. Kalp yetmezliği nedeniyle aramızdan ayrıldı. Çok üzgünüz" dedi. 
Damcıoğlu, 2010 yılından bu yana İzmir'de yaşıyordu.

Nurhan Damcıoğlu hayatını kaybetti


NURHAN DAMCIOĞLU KİMDİR?

NURHAN DAMCIOĞLU 1 Mayıs 1941'de dünyaya geldi. Türk kantocu, ses sanatçısı ve tiyatro, sinema oyuncusudur.

9 çocuklu bir ailede doğdu. Annesini girişimleriyle Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü çocuk bölümüne 9 yaşında başladı ve böylece çok küçük çağlarda tiyatro eğitimi aldı. Bale dersleri aldı. Radyo Çocuk Kulübünde dokuz yıl çalıştı. 16 yaşından itibaren de Devlet Tiyatrosunda oynadı. Bu arada Ankara Cebeci Ortaokulundan mezun oldu. Cüneyt Gökçer'in yönlendirmesiyle 1965 yılında İstanbul’a geldi. İstanbul Tiyatrosu, Ayfer Feray Tiyatrosu, Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu, Muammer Karaca Tiyatrosu, Mücap Ofluoğlu Topluluğu ile çalıştı. Kanto'yu ilk olarak Toto Karaca'dan dinledi. Mücap Ofluoğlu’nun teşviki ile 1969’da ilk olarak kanto türü şarkı söyledi. Ardından tiyatroyu tamamen bırakarak kendisini tümüyle kantoya verdi.

Nurhan Damcıoğlu hayatını kaybetti

Bundan sonra Maksim Gazinosu'nda sahneye çıkmaya başladı. Burada Zeki Müren, Sevim Tuna ve Behiye Aksoy gibi isimlerle çalışma fırsatı buldu.
Ercan Yenseni ile kısa süren bir evlilik yaptı. Daha sonra 2. evliliğini tiyatrocu Attila Olgaç ile yapıp 10 yıl evli kaldı.

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