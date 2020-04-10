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Haber Giriş: 10.04.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Nurgül Yeşilçay hem spor hem temizlik yaptı

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Nurgül Yeşilçay hem spor hem temizlik yaptı
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Nurgül Yeşilçay, Instagram hesabında eğlenceli bir paylaşım yaptı. Ünlü oyuncu takipçilerine evlerini temizlerken yapabilecekleri spor hareketlerini gösterdi.

Nurgül Yeşilçay, evdeki temizlik aletleriyle eğlenceli bir video çekti. Evleri temizlerken spor yapılabileceğini esprili bir şekilde kanıtlamaya çalışan ünlü oyuncu takipçilerine şöyle seslendi: “Merhaba spora gönül vermiş dostlarım. Bugünkü sporumuzu bu iki aletimizle yapacağız! Bel, kol, popo ve bacak kaslarını bir arada çalıştıran iki süper alet. Şu püsküllü olanın tasarımı hatalı, silinecek yeri tutturması zor.” Yeşilçay çektiği videonun sonunda ise “Hani bu süreç sonrası dijital dünyaya geçiş yapıyoduk! Oklavayla, süpürgeyle mi geçiyorum ben dijitale” diye isyan etti.

Nurgül Yeşilçay hem spor hem temizlik yaptı


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