Nükhet Duru: Yoncanın 4. yaprağı değilim

Nükhet Duru’nun hayatının ve son albümü “Hikayesi Var”ın hazırlanma sürecinin anlatıldığı “Duru Olmak” belgeseli, dijital platformda seyirciyle buluştu. Belgeselde anılarını da anlatan Duru; Ajda Pekkan, Sezen Aksu ve Nilüfer ile birlikte “dört yapraklı yonca” olarak anıldığını ama dört yapraklı yoncanın bir yaprağı olmadığını söyledi: “Dört yaprak güzel ama bu yoncanın dört numarası yonca değil, ayrık otu.”

NÜKHET Duru’nun geçen yıl yayınladığı son albümü “Hikayesi Var”ın hazırlanma süreci belgesel oldu. Albümün kamera arkasının, sanatçıların Nükhet Duru’yla ilgili anılarının, kayıt süreçlerinin yanı sıra Duru’nun hayatından anekdotların da yer aldığı “Duru Olmak” adlı belgesel, dijital platformda seyirciyle buluştu. Ajda Pekkan, Sezen Aksu ve Nilüfer ile birlikte “dört yapraklı yonca” olarak anılan Nükhet Duru, “Dört yaprak güzel ama bu yoncanın dört numarası yonca değil ayrık otu. Bu ayrık otu kitlelerin peşine düşmemiş, hit olsun diye bir şey yapmamış. Kafasına göre takılıyor. Yoncanın diğer üç yaprağına da büyük saygı duyuyorum. Yol arkadaşıyız, aynı dönemde müzik yapmaya başladık. Ama benzemediğimizin altını çizmek istiyorum. Ben dört yapraklı yoncanın bir yaprağı değilim. Kendi başıma ayrık otuyum” dedi.



TUHAFTIM AMA

SEYİRCİ SEVDİ

Gazinoda sahne aldığı dönemden de bahseden sanatçı, “Beden dilimi ve kıyafetlerimi hep anlatmak istediğime göre hazırladım. O döneme göre tuhaftım ama seyircinin hoşuna gitti. Kendi tanımlayamadığıma bağlanmıştım. Tanımlayamıyor ama seviyordum” diye konuştu.

Nükhet Duru ayrıca “Çocukluğumu görmedim. 11 yaşımdan beri aşağı yukarı aynı düşüncelere sahibim. Ama ben hep böyleydim” dedi.



Türkiye’deki ilk müzik belgeseli olan “Duru Olmak”ın yönetmenliğini Mu Tunç, yapımcılığını ise Evren Ercan üstleniyor.

Yeşilçam'ın '4 Yapraklı Yonca'sı Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit, Filiz Akın ve Fatma Girik.