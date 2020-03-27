Nükhet Duru: Gönüllü hapisteyiz

DEMİRÖREN Medya’nın Türkiye’nin yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınını önleme mücadelesine katkıda bulunmak amacıyla “#EvdeKal #MüzikleKal” projesinin ikinci konuğu Nükhet Duru oldu. Sanatçı, önceki akşam Instagram hesabından yaptığı canlı yayınla hem şarkılarını seslendirdi hem de hayranlarıyla sohbet etti. Duru, hayranlarını “Bu günlerde gönüllü hapisteyiz ve bu akşam açık görüşe çıktım” diye selamladı. Virüs salgını sebebiyle evde kaldığı süreçte bere, şal ve hırka ördüğünü, kitap okuduğunu anlatan ünlü sanatçı, “Yapmadığım yemekleri yapmaya çalışıyorum. İnşallah bu süreçten kilo almadan çıkarız. Bugün hiçbir müzisyenim de yanımda değil. Gönül, buraya orkestraya yığarak, şarkılar söylemek isterdi.” dedi.



Nükhet Duru, dinleyicilerinin bu süreçte boş durmaması gerektiğini belirterek, kendisinin de televizyon dahi izlerken boş durmadan örgü ördüğünü söyledi.



FUNDA ÇOK TATLI KIZ

Şubat ayında çıkardığı “Hikayesi Var” albümüne de değinen sanatçı, “Albümde Funda Arar’la ‘Beni Benimle Bırak’ şarkısında düet yaptık. Onu çok seviyorum. Çok tatlı, iyi bir kız. İyi bir sanatçı ve harika yorumladı. Tavsiye ediyorum, albümü indirin ve bu albümü dinleyin” ifadelerini kullandı.



Duru, bin 500’e yakın kişinin izlediği, yarım saatlik yayınında aralarında “Mahmure”, “Sevda”, “Gel de Yola Düşme” ve “Beni Benimle Bırak”ın bulunduğu sevilen şarkılarından parçalar seslendirdi.