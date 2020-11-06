Nükhet Duru, Bodrum’a taşındı

Nükhet Duru, Bodrum’a yerleştiğini açıkladı. Duru, önceki akşam City’s Nişantaşı’nda objektiflere takıldı. Sahne provası için İstanbul’a geldiğini söyleyen ünlü şarkıcı, ”Tamamen Bodrum’a yerleştim. Sahnem için İstanbul’a geldim. Çünkü müzik sektörünün yaşaması için, sektörü ayakta tutmaya gayret etmeye çalışıyorum” dedi.