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Haber Giriş: 06.11.2020 - 08:52 | Son Güncelleme:

Nükhet Duru, Bodrum’a taşındı

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Nükhet Duru, Bodrum’a taşındı
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Nükhet Duru, bu akşam Frankie İstanbul’da sahneye çıkacak. Koronavirüs tedbirleri kapsamı nedeniyle sahneye saat 20.00’de çıkacak olan ünlü şarkıcı, 22.00’de programını sonlandıracak.

Nükhet Duru, Bodrum’a yerleştiğini açıkladı. Duru, önceki akşam City’s Nişantaşı’nda objektiflere takıldı. Sahne provası için İstanbul’a geldiğini söyleyen ünlü şarkıcı, ”Tamamen Bodrum’a yerleştim. Sahnem için İstanbul’a geldim. Çünkü müzik sektörünün yaşaması için, sektörü ayakta tutmaya gayret etmeye çalışıyorum” dedi.

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