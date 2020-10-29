Norm Ender: Kapıdaki görevli beni tanımayınca...

Aslen İzmirli olduğunu belirten ünlü rapçi, İzmir’de gerçekleştirdiği bir organizasyonda kapıdaki insanların kendisini tanımaması sebebiyle içeri alınmadığını, görevlileri ikna etmek için posterlerde yer alan resmini bile gösterdiğini ancak kimseyi ikna edemeyince en sonunda kendi organizasyonuna para vererek katılmak zorunda kaldığını anlatması seyircileri kahkahaya boğdu.





