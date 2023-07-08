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Nişan yüzüğünü taktı: Ama ufukta düğün görünmüyor

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#Mick Jagger#Melanie Hamrick#Jerry Hall
Nişan yüzüğünü taktı: Ama ufukta düğün görünmüyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 08, 2023 12:39

Bir çift, üstelik uzun süredir birlikteyse nişanlandıklarında herkes onların arayı fazla açmadan evlenmesini bekler. Ama ünlüler dünyası söz konusu olduğu zaman "bu saat" her zaman bu şekilde işlemez.

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Elbette nişanlanıp bir süre sonra evlenen ünlü çiftler var çok sayıda. Ama parmaklarına yüzüğü takıp yıllarca nişanlı olarak hayatını sürdürenler de azımsanacak oranda değil.İşte iddialara bakılırsa bunlara yeni bir halka daha eklendi.

Nişan yüzüğünü taktı: Ama ufukta düğün görünmüyor

ORTADA BİR YÜZÜK VAR AMA... 
Müzik dünyasının "ihtiyar delikanlısı" Mick Jagger'ı bilenler bilir. Şu anda 79 yaşında olan ama sahnedeki enerjisiyle torunu yaşındakilere taş çıkartan Jagger, uzun süredir birlikte olduğu balerin sevgilisi Melanie Hamrick ile nişanlandığı haberiyle gündemde bir süredir.

Bunun nedeni de Hamrick'in sol elinin yüzük parmağında taşıdığı iri elmas taşlı yüzük. Bu yüzük, gerçekten de Mick Jagger tarafından Melanie Hamrick'e hediye edildi. Yani 1920'li yılların romantik anlayışıyla tasarlanmış bu yüzük genel anlamda bir "nişan" yüzüğü.

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Ama başta bu yüzüğü taşıyan kişi yani Jagger'ın sevgilisi Hamrick olmak üzere kimse onların kısa süre içinde evleneceğine inanmıyor. Hatta sonunda mutlaka evlenecekleri anlamına hiç gelmiyor! Nasıl mı? Gelin, beraberce bir bakalım.

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Nişan yüzüğünü taktı: Ama ufukta düğün görünmüyor

 

'YÜZÜĞÜ TAKMIŞ OLMAM YAKIN ZAMANDA EVLENECEĞİMİZ ANLAMINA GELMİYOR'
Öncelikle çiftin nişan yüzüğüne rağmen evleneceklerinin kesin olmadığı iddialarının çıkış noktası Melanie Hamrick'in sözleri.

Kısa bir süre önce First Position adlı kitabını piyasaya çıkaran balerin Melanie Hamrick, People dergisine verdiği röportajda, bu yüzüğü takmış olmasının yakın zamanda evlenecekleri anlamına gelmediğini söyledi.

36 yaşındaki Hamrick " Mutluluktan gülümsemem gerek çünkü bana bu yüzüğü Mick verdi, öyle mi? Evet... Yüzük parmağı için mi? Evet.. Ama biz ateşli ergenler gibiyiz. Benim fikrime göre bu bir "söz" yüzüğü. Biz olgunlaşmayacağız ve buna "söz yüzüğü" diyeceğiz" şeklinde karmaşık bir açıklama yaptı.

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Melanie Hamrick aynı röportajda kendini evli bir kadın olarak görüp görmediği sorusuna da şu ilginç yanıtı verdi: "Bilmiyorum." Sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: "Ben olayları yaşayarak görmekten yana olan bir insanım. Kim bilir."

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Nişan yüzüğünü taktı: Ama ufukta düğün görünmüyor

'EVLİLİK İÇİN DEĞİL SIRF ONU MUTLU ETMEK İÇİN'
Melanie Hamrick aslında bu yüzüğü geçen haziran ayından bu yana parmağında taşıyor. Kendisi bunu mutlaka gerçekleşecek bir evliliğin sembolü olarak değil bir tür söz yüzüğü olarak görüyor.

Fakat Melanie Hamrick'in Daily Mail gazetesine konuşan arkadaşlarına göre bu yüzük gerçek bir nişan yüzüğü. Öte yandan ortada evlilikle ilgili somut bir plan yok.

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Yakın çevresine göre Hamrick işte bu yüzden o iri taşlı yüzüğü Jagger ile evleneceğinin garantisi olarak tanımlamıyor.

Bazı yorumlara göre, aslında evliliğe sıcak bakmayan Mick Jagger o yüzüğü sevgilisine sırf onu mutlu etmek için verdi.

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Nişan yüzüğünü taktı: Ama ufukta düğün görünmüyor


'EVLENMEK CENNETE YOLCULUK GİBİ GÖRÜLÜYOR... AMA HİÇ ÖYLE DEĞİL'
Zaten ünlü müzisyenin geçmişte evlilikle ilgili olarak söyledikleri de bu konuya bakışının bir özeti gibi.

Jagger bir röportajda "Evlilik hakkında kararsızım. Bence evlilik, insanlara çok şey vaat ediyor. Bir kere evlendiğinizde cennete giden yola çıktığınız düşünülüyor.Ama çoğu zaman öyle değil. Bence evlilik her zaman dini ve yasal nedenlerin üzerinde temellenmiştir."

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Bu sözlerden de anlaşılacağı üzere Jagger'ın evliliğe pek sıcak baktığı iddia edilemez.

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SEKİZİNCİ ÇOCUĞUNUN ANNESİ MELANIE HAMRICK: Melanie Hamrick ile Mick Jagger, 2014 yılında tanıştılar. Çiftin oğlu Deveraux Ovtavian Basil 2016 yılında dünyaya geldi. Bu arada, ailesinin Devi diye çağırdığı minik çocuk sayesinde Mick Jagger sekizinci kez baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

Nişan yüzüğünü taktı: Ama ufukta düğün görünmüyor

SADECE BİR EVLİLİK YAPTI
Mick Jagger, bugüne kadar tek evliliğini bir dönemin ünlü modeli Bianca Jagger ile yaptı. 1971 yılında başlayan bu evlilik 1978 yılında sona erdi. Eski çiftin bu evlilikten 51 yaşında Jade adında bir kızı var. Jade Jagger, model ve tasarımcı olarak tanınıyor.

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Bundan önce Jagger, şarkıcı Marsha Hunt ile ilişkisinden Karis adında bir kız babası olmuştu. Karis Jagger şu anda 52 yaşında.

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Nişan yüzüğünü taktı: Ama ufukta düğün görünmüyor


EN ÇOK ÇOCUK BU İLİŞKİDEN DÜNYAYA GELDİ
Mick Jagger, uzun ve çok çocuklu ilişkisini yine model olan Jerry Hall ile yaşadı. Bu birliktelikten Georgia May, Elizabeth, James ve Gabriel adında çocukları dünyaya geldi.

Bu arada Hall'un da şu ana kadar tek evliliğini iş insanı Rupert Murdoch ile yaptığını ama bunun da boşanmayla sonuçlandığını hatırlatalım. 

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BREZİLYALI MODELDEN DE BİR OĞLU VAR
Mick Jagger'ın, Brezilyalı model Luciana Gimenez Mora ile ilişkisinden şu anda 20'li yaşlarında olan Lucas adında bir oğlu bulunuyor.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mick Jagger#Melanie Hamrick#Jerry Hall

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