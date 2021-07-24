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GeriMagazin Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı koronavirüse yakalanmıştı... Ünlü şarkıcı zorlu süreci anlattı!
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Haber Giriş: 24.07.2021 - 09:36 | Son Güncelleme:

Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı koronavirüse yakalanmıştı... Ünlü şarkıcı zorlu süreci anlattı!

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Kızı Ayşe Nazlı'nın koronavirüse yakalandığını açıklayan Nilüfer, yaşadığı zor süreci anlattı.

Nilüfer, kızı Ayşe Nazlı Yumlu’nun koronavirüse yakalandığını söyledi. Ünlü şarkıcı, endişeli ve korku dolu geçtiğini söylediği süreci şöyle anlattı: “İki gün boyunca 4 saat aynı araçtaydık. Otelde aynı odada kaldık. Evde de dip dibeydik. 2 doz aşı oldum. O sayede korunduğumu düşünüyorum. Kızımın ise 7 günlük karantinanın sonunda testi negatif çıktı.”

Nilüferin kızı Ayşe Nazlı koronavirüse yakalandı
Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı koronavirüse yakalandı!

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