Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı koronavirüse yakalanmıştı... Ünlü şarkıcı zorlu süreci anlattı!

Nilüfer, kızı Ayşe Nazlı Yumlu’nun koronavirüse yakalandığını söyledi. Ünlü şarkıcı, endişeli ve korku dolu geçtiğini söylediği süreci şöyle anlattı: “İki gün boyunca 4 saat aynı araçtaydık. Otelde aynı odada kaldık. Evde de dip dibeydik. 2 doz aşı oldum. O sayede korunduğumu düşünüyorum. Kızımın ise 7 günlük karantinanın sonunda testi negatif çıktı.”

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