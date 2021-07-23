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Haber Giriş: 23.07.2021 - 12:12 | Son Güncelleme:

Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı koronavirüse yakalandı!

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Türk pop müziğinin başarılı ismi Nilüfer'in kızı, Ayşe Nazlı Yumlu doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı. Ünlü şarkıcı bu özel günde bir de kötü haber verdi: Kızım doğum gününde korona virüse yakalandı!

Ünlü şarkıcı Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı 21. yaşına bastı. Anne-kız bir araya gelip doğum günü pastası kesti. Ayşe Nazlı'nın doğum gününde koronavirüse yakalandığını söyleyen ünlü şarkıcı, ' Kızım covid oldu! Ve onun bugün doğum günü! Tam 21 oldu. Çok mutlu ol bir tanem kızım. Beni merak edenlere ben iyiyim. Çok yakında yaşadıklarımızla ilgili bir video koyacağım. Maskeyle şarkı söylemek bu kadar oluyor...' mesajını paylaştı.

Nilüferin kızı Ayşe Nazlı koronavirüse yakalandı

Nilüfer, 1999 yılında evlat edindiği Ayşe Nazlı'ya gözü gibi bakıyor. Zaman zaman kızıyla fotoğraflarını yayınlayan ünlü şarkıcının paylaşımlarına beğeni yağıyor.

Nilüfer: Ayşe Nazlı benim en iyi arkadaşım
Nilüfer: Ayşe Nazlı benim en iyi arkadaşım

 

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