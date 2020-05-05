Nilay Dorsa sezonu terasta açtı

Dorsa “Sağlığım benim için her şeyden önemli, uyarılara eksiksiz dikkat ediyorum. Çok şükür iyiyim, elimdeki mutluluklarla yetinmeyi bilen biriyim. Bu sezonu lüks bir plajda değil de evimin terasında açtım” dedi. Şarkıcı, müzik stüdyolarının açılmasıyla yeni şarkısının da çalışmalarına başlayacağını sözlerine ekledi.





