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Nilay Dorsa sezonu terasta açtı
Şarkıcı Nilay Dorsa, yaz sezonunu evinin terasında açtı ve karantina döneminde sahneleri çok özlediğini ifade etti.
Dorsa “Sağlığım benim için her şeyden önemli, uyarılara eksiksiz dikkat ediyorum. Çok şükür iyiyim, elimdeki mutluluklarla yetinmeyi bilen biriyim. Bu sezonu lüks bir plajda değil de evimin terasında açtım” dedi. Şarkıcı, müzik stüdyolarının açılmasıyla yeni şarkısının da çalışmalarına başlayacağını sözlerine ekledi.
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