Nikah sonrası ilk iş soyadını değiştirdi

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Ebru şahin ile Cedi Osman 2 yıllık birlikteliğin ardından 1 Temmuz'a Makedonya'da nikah masasına oturdu.

Çift ardından Çeşme'de yakın dostlarının da katıldığı görkemli bir düğün yaptı.

Balayına çıkan ve tatil fotoğraflarını takipçileri ile paylaşan Ebru Şahin, nikahın ardından sosya medya hesaplarını da güncelledi.

Ünlü oyuncu, profiline eşinin soyadını ekledi.

ÇEŞME'DEKİ DÜĞÜNDE NELER YAŞANDI?

Fly-Inn Beach’te gerçekleşen düğünde temsili nikâhı Acun Ilıcalı kıydı. Çok sayıda ünlü ismin katıldığı düğünden eğlenceli anlar sosyal medyada da paylaşıldı.

Gelin arabası Amerika’dan uçarak geldi



Düğünün en dikkat çeken detaylarından biri, gelin arabası olarak kullanılan Lamborghini’ydi. Cedi Osman’ın 1 milyon dolarlık lüks aracını Amerika’dan uçakla getirttiği öğrenildi.

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Gördüğüm an bittim



Ebru Şahin’i gelinlikle ilk kez gördüğünü söyleyen Cedi Osman, “Çok güzel olmuş, bayıldım. Onu gördüğüm an bittim zaten” dedi.

Ebru Şahin düğün günü nedimeleriyle keyifli saatler geçirdi.

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