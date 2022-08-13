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Nihat Doğan'dan eşine mesaj... Gelin ve kaynanadan ilk fotoğraf

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#Nihat Doğan#Arzu Doğan#Nikah
Nihat Doğandan eşine mesaj... Gelin ve kaynanadan ilk fotoğraf
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 13, 2022 16:11

Nihat Doğan, nikah fotoğraflarını sosyal medya hesbında paylaştı... Eşi için yazdıkları dikkatlerden kaçmadı: Sen bana Allah’ın verdiği bir ödülsün!

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Şarkıcı Nihat Doğan, geçtiğimiz günlerde yaklaşık bir yıldır birlikte olduğu İranlı hayranı ile nikah masasına oturmuştu.

Arzu Doğan’ın hamilelik haberinin ardından düğünü erkene aldıklarını açıklayan şarkıcı “Dini nikâhımız yapılmıştı, Düğün yapacağımız esnada amcamın hanımını kaybettik. Bu nedenle düğünü ertelemiştik. Ama eşimin bebek beklemesi nedeniyle şimdi resmi nikâhı kıydık” diye konuştu.

Nihat Doğan, nikahtan günler sonra eşi ile birlikte yer aldığı fotoğrafı Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

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Doğan, fotoğrafın altına romantik bir de not düştü:

"Sen bana Allah’ın verdiği bir ödülsün. Sen bana cennetten bir gülsün, gülücüksün. Hoşgeldin hayatıma. Sonsuza kadar birlikte yaşamak ve yaşlanmak dileğiyle dünyam benim"

Nihat Doğandan eşine mesaj... Gelin ve kaynanadan ilk fotoğraf

Nihat Doğan annesi ve eşi ile birlikte...

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HAYRANIYDI EŞİ OLDU!

Hayranı olduğu ünlüyle evlenmek birçok kişinin hayali olabilir. Genellikle de hayal olarak kalır. Ama bazıları için durum öyle değil. İşte hayranlarına aşık olup evlenen ünlüler...

TARKAN

Almanya’da verdiği konserde tanıştığı Pınar Dilek ile arkadaş olan Tarkan, daha sonraki zamanlarda bu arkadaşlığı sevgililiğe dönüştürdü. Pınar Dilek küçük yaşlarından beri Tarkan hayranıydı. Çift Türkiye’de nikah törenini gerçekleştirdikten sonra Almanya’da da düğünlerini yaptılar. Mutlu bir evlilik sürdüren çiftin Liya adında bir kızları var.

Nihat Doğandan eşine mesaj... Gelin ve kaynanadan ilk fotoğraf

ŞEVVAL SAM

Hayranı oldukları ünlülerle evlenip daha sonra yollarını ayıran ünlüler de var. Şevval Sam lise yıllarında okul gazetesi için röportaj yaptığı Beşiktaş'ın efsane futbolcularından biri olan Metin Tekin ile 1993 yılında evlenmişti. 6 yıl sonra boşanan Metin Tekin ve Şevval Sam'ın oğulları Tarık Emir Tekin şimdilerle ekranların en sevilen oyuncularından...

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Nihat Doğandan eşine mesaj... Gelin ve kaynanadan ilk fotoğraf

OZAN DOĞULU

2003 yılında bir Sezen Aksu konserinde kuliste tanıştığı 14 yaşındaki Ece Yosmaoğlu’yle 2008’de evlenen DJ Ozan Doğulu, üç çocuk babası. Ancak ikili, evliliklerini anlaşmalı olarak sonlandırdı.

Nihat Doğandan eşine mesaj... Gelin ve kaynanadan ilk fotoğraf

YAŞAR

Ünlü şarkıcı yaşar hayatının aşkını kitap fuarında bulmuş... Eşi Merve Oğuz ile kitap fuarında tanışan Yaşar'ın kendi cümlelerinden öğrenelim hikayeyi:

"Şiir kitabım yeni çıkmıştı, imza günüm vardı. Kız kardeşim de imza gününü kameraya çekiyordu. Merve kitap imzalattı o anda kameraya alınmış. Sonra hayat bizi yeniden bir araya getirdi. Defalarca karşılaştık ve aşk yıllar içinde ortaya çıktı. Sanırım aşk tesadüfleri gerçekten seviyor." 

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Nihat Doğandan eşine mesaj... Gelin ve kaynanadan ilk fotoğraf

SİNAN ÖZEN

Almanya’da verdiği bir konser, Sinan Özen’in karşısına eşi Burcu Kartal’ı çıkardı. Ünlü şarkıcı Özen, kendisine hayran olan Burcu Kartal’la iki senelik ilişkisinin ardından dünyaevine girdi. Çiftin bu evlilikten ikiz bebekleri dünyaya geldi. 

Nihat Doğandan eşine mesaj... Gelin ve kaynanadan ilk fotoğraf

 

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#Nihat Doğan#Arzu Doğan#Nikah

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