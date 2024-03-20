Ünlü oyuncu ölüm acısını beklemediği anda yaşamıştı...Babamı tabutunda görünce kontrolsüzce gülmeye başladım

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O duygusal acı bazen o kadar yoğun olur ki bazen fiziksel acıya bile dönüşebilir. Öyle anlarda yapabileceğiniz tek şey çaresizce gözyaşı dökmek olur.

İnsanların geneli için böyle bu durum.

Ama bazen insan çok derinden üzüldüğünde kontrolünü kaybedip beklenmedik tepkiler de verebilir. Tıpkı "Babamı tabutunda gördüğüm zaman kontrolsüzce gülmeye başladım" diyen ünlü oyuncu gibi.

VİCDANSIZLIKTAN DEĞİL BÜYÜK ÜZÜNTÜDEN

İlk anda kulağa tüyler ürpertici ve kalpsizlik örneği gibi gelse de kimi insanlar büyük üzüntü yaşadıklarında böyle sıra dışı tepkiler verebiliyor. Bunun bir örneği de Nicole Kidman.

Elle dergisinin yeni sayısına bir röportaj ve bunun yanı sıra iddialı pozlar veren Nicole Kidman, çarpıcı açıklamalar da yaptı. Bunlar arasında babası Antony'i yitirdiğinde hissettikleri ve onun cansız bedenini gördüğü ilk anda verdiği alışılmamış tepki de var.

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KIZINI ZİYARETE GİTTİ, ORADA ÖLDÜ: Bu arada küçük bir not... 56 yaşındaki Kidman'ın babası, 2014 yılında beklenmedik bir şekilde hayata veda etti. Görünürde bir sağlık sorunu olmayan ve ölümü beklenmedik bir şekilde gelen Antony Kidman, diğer kızı Antonia'yı ziyarete gittiği Singapur'da bu dünyadan göçmüştü.





ONU TABUTUNDA GÖRÜNCE KONTROLSÜZCE GÜLMEYE BAŞLADIM

Nicole Kidman, babasını kaybettiği zaman hissettiklerini büyük bir samimiyetle anlattı. Güzel oyuncu, çok sevdiği babasının ölümünün kendisi üzerinde yıkıcı bir etkisi olduğunu söyledi.

Kidman'a göre bu etki öylesine büyüktü ki babasının cansız bedenini gördüğünde duygularını kontrol edemedi.

Elle dergisine o anları şöyle anlattı Kidman: "Gerçekten de babamı tabutunda görünce gülmeye başladım. Çok canım yanıyordu, öylesine perişan olmuştum ki ruhum ve bedenim bunu kaldıramadı."

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Elbette Nicole Kidman, babasının ölümü nedeniyle mutluluktan gülmedi. Tam da kendisinin söylediği gibi bu kayıp onu öylesine sarstı ki nasıl tepki vereceğini bilemedi.

DAHA ÖNCE DE UYGUNSUZ ZAMANLARDA GÜLDÜĞÜ OLDU

Röportajda anlattığına göre Kidman, sadece babası öldüğünde değil hayatının başka dönemlerinde de karşılaştığı olaylara böyle sıra dışı tepkiler verdi.

Bunu da "Hayatımın diğer zamanlarında da böyle tuhaf kısa devrelerim olduğu için uygunsuz zamanlarda güldüm. Çünkü o anlarda hayatta kalmak için böyle bir tepki vermeye ihtiyaç hissediyorum... Bunu yapmazsam ölecekmişim gibi geliyor."

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Nicole Kidman, böylesine karmaşık duygular yaşayan biri olduğu için mesleğinden yana şanslı olduğunu düşünüyor. "Ağır, garip, olağanüstü, derin duygusal manzaralar keşfedebileceğim bir mesleğim için şanslıyım" diye ifade etti bu durumu.

Güzel oyuncu, duygularından çekinip utanmadığını, "hissetmenin" yaşamın önemli bir parçası olduğunu sözlerine ekledi.

CANLANDIRDIĞI KARAKTERE KATKISI OLDU

Aslında bu röportaj, Kidman'ın babasının ölümünden sonra nasıl hissettiği konusundaki ilk açıklaması değil.

Antony Kidman'ın ölümünden bir ay sonra verdiği başka bir röportajda da bu ani ölüm karşısında yaşadığı şoku anlatmıştı.

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Kidman bu konuda şunları söylemişti: "Herkes ebeveynini yitiriyor, bu çok kötü. Şu sıralarda bir şeylerin üstesinden gelmeye çalışıyorum. İnsanlar bana ulaşıp "kaybın için üzgünüm" dediğinde bunun gücünü hissediyorum. Başka birinin benzer bir şeyler yaşadığını bildiğinizde bu sizi birbirinize bağlar."

Nicole Kidman, şu sıralarda Expats adlı bir yapımda kamera karşısına geçiyor. Senaryo gereği de kocasını oynayan Brian Tee ile birlikte oğullarını kaybeden ve onun cesedini teşhis etmek zorunda kalan bir çifti canlandırdılar.

İşte o sahnede Kidman, babasını tabutta gördüğü anlara döndü. Çünkü yapımda canlandırdığı Margaret karakteri de o anlarda tıpkı babasını yitirdiği zaman Kidman'ın verdiği tepkiyi verdi.

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Nicole Kidman, babasının cenaze töreninde daha normal bir tepki verip acısını sadece ağlayarak gösterdi.